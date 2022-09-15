Hafif ticari araç polis ve zabıta araçlarına çarptı













Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi ile Osmaniye Caddesi kesişiminde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. idaresindeki 55 ASZ 82 plakasına sahip hafif ticari araç, önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca Cumhuriyet Caddesi Atatürk Anıtı önünde park halindeki resmi polis otosuna ve zabıta minibüsünün aynalarına çarptı. Kazada 55 A 7536 plakasına sahip polis otosunun aynası zarar görürken, 55 AG 668 plakasına sahip zabıta minibüsünün ise aynası tamamen kırıldı.Önüne çıkan otomobile vurmamak için yolun kenarında bulunan resmi araçların aynasına çarpmak zorunda kaldığını önemini vurgulayan sürücü Emre A., “Ben güzergahımda gidiyordum. Önümden bir araç orantısız geçiş yapınca alanım kalmadı. Aynalarına çarpmak zorunda kaldım. Kazada çok şükür yaralı yok. Benim ve diğer iki resmi aracın aynaları kırıldı” dedi.Kazanın ardından olayın gerçekleştiği yere gelen trafik ekipleri tutanak tuttu.