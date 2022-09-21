YAŞAM
21 Eylül 2022 - 15:24

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 15:24
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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı


Kaza, Çameli - Fethiye karayolu Yumrutaş Mahallesi yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre; Çameli'nden Denizli istikametine hareket halinde olan Mehmet Ö. idaresindeki 35 AF 9417 plakasına sahip otomobil, karşıdan gelen Saygın A. yönetimindeki 20 AFB 783 plakasına sahip hafif ticari otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası yoldan çıkan 35 AF 9417 plakasına sahip otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Ö. ve yolcu konumunda yer alan İsa Dal ile ticari otomobilin sürücüsü Saygın A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri yollandı. İtfaiye ekipleri şarampole yuvarlanan araçtaki Mehmet Ö. ve İsa Dal'ı sıkıştığı yerden kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin sonrasında ambulansa alınarak Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu konumunda yer alan İsa Dal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.



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