SAĞLIK
22 Nisan 2023 - 22:24

Hafızayı Güçlendiriyor! Alzheimer'ı Önlüyor

Sağlık açısından pek çok faydayı içerisinde barındıran Ginkgo biloba, dünyanın en eski ağaç türlerinden biridir. Ginkgo biloba neye iyi gelir, faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar…

SAĞLIK
22 Nisan 2023 - 22:24
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Hafızayı Güçlendiriyor! Alzheimer’ı Önlüyor


Çin’de binlerce yıldır kullanılan Ginkgo biloba, dünyanın en eski ağaçlarından biridir. Günümüzde Ginkgo biloba yaprakları, sağlık takviyeleri olarak kullanılmaktadır.  

Şifa Kaynağı: Ginkgo Biloba 

Ginkgo biloba, hafıza ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olabilir, stresi azaltabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kan dolaşımını ve kalp sağlığını destekleyebilir.



Ginkgo biloba hafıza ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olmaktadır. Mucizevi bitkinin yaprakları, beyin fonksiyonunu artırarak hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilecek flavonoidler ve terpenoidler gibi aktif bileşenler içermektedir. 

Ginkgo biloba eczane ve online mağaza gibi yerlerden Ginkgo biloba takviyeleri, kapsüller, çaylar ve diğer ürünler satın alınabilir.

Ginkgo Biloba Çayı Nasıl Demlenir? 

ginkgo biloba

Ginkgo biloba çayı yapmak için, bir fincan kaynar suya 1-2 çay kaşığı kuru yaprak ekleyin ve 5-10 dakika demleyin. 

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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