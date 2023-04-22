Hafızayı Güçlendiriyor! Alzheimer’ı Önlüyor







Şifa Kaynağı: Ginkgo Biloba







Ginkgo Biloba Çayı Nasıl Demlenir?





Çin’de binlerce yıldır kullanılan Ginkgo biloba, dünyanın en eski ağaçlarından biridir. Günümüzde Ginkgo biloba yaprakları, sağlık takviyeleri olarak kullanılmaktadır.Ginkgo biloba, hafıza ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olabilir, stresi azaltabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kan dolaşımını ve kalp sağlığını destekleyebilir.Ginkgo biloba hafıza ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olmaktadır. Mucizevi bitkinin yaprakları, beyin fonksiyonunu artırarak hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilecek flavonoidler ve terpenoidler gibi aktif bileşenler içermektedir. Ginkgo biloba eczane ve online mağaza gibi yerlerden Ginkgo biloba takviyeleri, kapsüller, çaylar ve diğer ürünler satın alınabilir.Ginkgo biloba çayı yapmak için, bir fincan kaynar suya 1-2 çay kaşığı kuru yaprak ekleyin ve 5-10 dakika demleyin.