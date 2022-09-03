YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:05

Hafriyat Kamyonu Ile Karşı Yönden Gelen Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Sancaktepe’de kırmızı ışığa rağmen sürücüsünün durmayarak yoluna devam ettiği kamyon ile karşıdan gelen hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:05
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Hafriyat Kamyonu Ile Karşı Yönden Gelen Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı


Sancaktepe'de kırmızı ışığa rağmen sürücüsünün durmayarak yoluna devam ettiği kamyon ile karşıdan gelen hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan kamyon sürücülerinden biri araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kamyonların çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Sancaktepe'de Emek Mahallesinde Ordu Caddesi ile Şems Caddesi kesişiminde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık yanmasına rağmen sürücü Ahmet G.'nin durmayarak yoluna devam ettiği Ford markalı 16 SNF 68 plakasına sahip kamyon ile, karşıdan gelen Adil D. yönetimindeki Mercedes markalı 34 FCR 977 plakasına sahip Ak Beton şirketine ait hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonlar yol ayrımındaki kaldırıma çıktı. Ahmet G. aracın içinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık personelleri yollandı. Yaralı sürücü itfaiye tarafından araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.




Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan kamyonlarda parasal zarar meydana geldi.



Kamyonların çarpıştığı kaza kamerada


Hafriyat kamyonu ile karşıdan gelen kamyonun çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol üzerinde ilerleyen iki kamyon yol ayrımında kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonlar kaldırıma doğru savruluyor.

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Haber Editörü
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