Hafriyat yüklü kamyon devrildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Dardoğan köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen olay mahaline sağlık personelleri ile AFAD ekipleri yollandı. Ölen yada yaralananın olmadığı maddi hasarın yaşandığı kazada ekipler aldıkları güvenlik önlemleri sonrası kaza yerinden ayrıldı.