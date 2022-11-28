Hafsanur Sancaktutan'a eleştiri yağdı! Para var ama zevk yok: Topa tuttular!







Bu sefer beğenilmedi







Fox TV’de yayınlanan Son Yaz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde farklı yapımlarda yer alıyor. Disney+ platformundaki Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sevişme ve mastürbasyon sahneleriyle çok konuşulan ünlü oyuncu şimdilerde Darmaduman dizisinde boy gösteriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, klasik bir ceket ve kot bir etek tercih ettiği kombiniyle eleştirilerin odağı oldu.Kişisel Instagram hesabında klasik ceket, sweatshirt ve uzun kot etek ile poz veren Hafsanur Sancaktutan’ın kombini hiç beğenilmedi. Hatta beğenilmemekle kalmayarak takipçileri tarafından resmen topa tutuldu. Takipçileri fotoğrafın altına “ Bu kadar kötü kombin yapılmaz “, “ Bu tür kıyafetler çirkinleştiriyor “, “Üstüne yakışmayan şeyleri giymekte neden ısrarcısın? “ ve “ Para var kombin yok “ gibi olumsuz yorumlar yapıldı. Hafsanur Sancaktutan daha önce de göğüs ve göbek dekolteli pozuyla dikkatleri çekmişti. Ünlü ismin sosyal medya hesabında paylaştığı kombin fotoğrafları sık sık olumsuz yorumlar alıyor. Farklı bir tarz oluşturmak isteyen ancak beğenilmeyen ünlü ismi takipçileri eleştiri yağmuruna tutuyor.Öte yandan Darmaduman dizisinde rol alan oyuncu, birkaç bölüm önce yoğun karanlık bir makyaj yapmıştı. Bu makyajı da hiç beğenilmeyen oyuncu gazino şarkıcılarına benzetilmişti. İşte Hafsanur Sancaktutan’ın olay yaratan o kombini: