Hafta sonu gezme hayali suya düştü! Meteoroloji'den 3 bölgeye kuvvetli sağanak yağış uyarısı 













16 NİSAN

17 NİSAN



18 NİSAN





19 NİSAN





Hava tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bursa ile Balıkesir illerinin çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Doğu kesimlerinde yer yer sis beklentisi var. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artacak, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üstünde olacak ve diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacak.Rüzgar güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın kuvvetli (40-70 km/sa) olması bekleniyor.Hava tahminlerine göre, yağışlı havanın etkisiyle bazı bölgelerde taşkın riski olabileceği uyarısı yapılmaktadır. Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilmektedir. Ayrıca, güçlü rüzgar nedeniyle deniz trafiği de olumsuz etkilenebilir. Denizde veya açıkta bulunan vatandaşların da bu durumlara karşı tedbirli olmaları önemlidir. İlerleyen 5 gün boyunca hava durumu tahmini aşağıdaki gibidir: