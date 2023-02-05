Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu ilde yaşayanlar aman evden çıkmasın: Kar ve fırtına hayatı felç edecek!







PROF. DR. ORHAN ŞEN'İN İSTANBUL KAR YAĞIŞI VE SÖMESTR TATİLİ TAHMİNİ







ÖĞRENCİ VE VELİLER TATİLİN UZAYIP UZAMAYACAĞINI MERAK EDİYOR!

KAR TATİLİ NEDİR?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'da beklenen kar yağışı için hafta sonu işaret ederek çarpıcı ifadeler kullanarak kar tatili ve sömestr tatilinin uzayıp uzamayacağını tahmin etti.İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı sonunda geldi. Yurtta yaşayanların tümüne heyecanla beklediği kar yağışının kente ne zaman geleceği üzerine Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından tahminini paylaştı. Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul bugün cuma yağmurlu. Akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 8 C." dedi ve hafta sonunu işaret ederek "Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var." uyarısında bulundu.Kente kar yağışı ile birlikte öğrenciler ve velilerin tümüne sömestir tatilinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu konuda "Sömestr tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur." ifadesini kullandı. Uzman ayrıca yurt dışından yapılan tahminlerinin de doğrulandığını belirtti ve Anadolu'da da kar yağışının bekleneceğini, bu günlerde kıyılar hariç yerde kar örtüsünün artacağını söyledi. Tüm yurtta 3-7 Şubat hava durumu tahminine göre İstanbul'da bugün cuma yağmurlu olacak, akşam yağışın yok olacağı ve öğlen saatlerinde yükseklerin karla karışık yağmurlu olacağı, sıcaklığın 8 C olacağı tahmin ediliyor. Pazar, pazartesi, salı günlerinde de kar yağışının bekleneceği, Anadolu'da kar örtüsünün artacağı ve sömestir tatilinin öğrenciler ve velilerin sevincine pazartesiyi de katılmasının iyi olacağı belirtiliyor. Tüm bu tahminlerden sonra İstanbulluların merakla beklediği İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun cevabı artık ortada. Kar yağışının kente ne zaman geleceği ise Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaştığı tahminler doğrultusunda hafta sonunu işaret ediyor.Kar tatili, kar yağışı nedeniyle okulların, iş yerlerinin veya belirli bir alanın belirli bir süre boyunca kapalı olduğu zamanlardır. Kar yağışı, yolların ve ulaşım araçlarının güvenliğini tehlikeye sokabildiği için kar tatili uygulanır. Ayrıca, özellikle okullarda, kar yağışının neden olduğu sıcaklık düşüklüğü, yol koşullarındaki açık ve kaygan yüzeyler, düşme tehlikesi gibi güvenlik nedenleri nedeniyle kar tatili uygulanır.