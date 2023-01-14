GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 17:45

Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illere yağış gümbür gümbür geliyor: Aman dışarı çıkmayın!

Hafta sonu planı olanlara kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağmur uyarısı geldi. Milyonlarca kişinin beklediği kar yağışına dair belirli iller işaret edildi. Hafta sonu o illerde ulaşımda aksamalar, sel, fırtına ve kuvvetli rüzgar için önlemler alınması gerektiği uyarıları yapıldı.

GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 17:45
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Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illere yağış gümbür gümbür geliyor: Aman dışarı çıkmayın!


Kış mevsimi kurak geçmeye devam ederken ''Kar yağışı ne zaman?, Yağmurlar ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Meteoroloji tarafından yapılan incelemelere bakılarak ülke genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı belirtilirken yağış olacağı iller ise açıklandı. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye gibi kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahminler doğrultusunda.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Muğla çevresi, Antalya batı kesimi ve kıyı bölgelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışların geleceği bilgisi paylaşıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bununla beraber hava sıcaklıklarında ise 2-4 derece arasında düşüş bekleniyor.



hafta sonu hava durumu

MARMARA

İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış olacağı tahmin edilirken genel olarak parçalı bulutlu hava hakim.

EGE

İç ege güney bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış beklentisi fazlasıyla mevcut. Yağışların ise Muğla çevresinde yoğunlaşması bekleniyor.

AKDENİZ

Batı Akdeniz'de yağışların etkili geçmesiyle beraber çok bulutlu hava görülecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak.

İÇ ANADOLU

Bölgenin batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği belirtilirken sis ise etkili olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu olurken iç kesimlerde ise pus hakimiyet gösterecek.

DOĞU ANADOLU

Malatya, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kar yağışı etkili olması beklenirken genel olarak ise sis etkili olacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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