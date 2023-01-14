Kış mevsimi kurak geçmeye devam ederken ''Kar yağışı ne zaman?, Yağmurlar ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Meteoroloji tarafından yapılan incelemelere bakılarak ülke genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı belirtilirken yağış olacağı iller ise açıklandı. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye gibi kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahminler doğrultusunda.
GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 17:45
Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illere yağış gümbür gümbür geliyor: Aman dışarı çıkmayın!
Hafta sonu planı olanlara kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağmur uyarısı geldi. Milyonlarca kişinin beklediği kar yağışına dair belirli iller işaret edildi. Hafta sonu o illerde ulaşımda aksamalar, sel, fırtına ve kuvvetli rüzgar için önlemler alınması gerektiği uyarıları yapıldı.
GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 17:45