Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illere yağış gümbür gümbür geliyor: Aman dışarı çıkmayın!







KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI







MARMARA

EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

Kış mevsimi kurak geçmeye devam ederken ''Kar yağışı ne zaman?, Yağmurlar ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Meteoroloji tarafından yapılan incelemelere bakılarak ülke genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı belirtilirken yağış olacağı iller ise açıklandı. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye gibi kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahminler doğrultusunda.Muğla çevresi, Antalya batı kesimi ve kıyı bölgelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışların geleceği bilgisi paylaşıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bununla beraber hava sıcaklıklarında ise 2-4 derece arasında düşüş bekleniyor.İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış olacağı tahmin edilirken genel olarak parçalı bulutlu hava hakim.İç ege güney bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış beklentisi fazlasıyla mevcut. Yağışların ise Muğla çevresinde yoğunlaşması bekleniyor.Batı Akdeniz'de yağışların etkili geçmesiyle beraber çok bulutlu hava görülecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak.Bölgenin batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği belirtilirken sis ise etkili olacak.Parçalı ve çok bulutlu olurken iç kesimlerde ise pus hakimiyet gösterecek.Malatya, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kar yağışı etkili olması beklenirken genel olarak ise sis etkili olacak.