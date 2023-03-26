Hafta sonu son bahar rüzgarı esecek! Meteoroloji'den korkutan uyarı: 12 ilde hem soğuk hem sağanak başlıyor!













Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugün 5 bölgede yağmur beklenirken, 8 il için "sarı" ve 4 il için "turuncu" alarm verildi. Depremlerin en fazla zarar verdiği illerimizde yağmurun şiddetli olacağı tahmin ediliyor. İşte, hava durumu raporları ve sıcaklık tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi'nin iç kesimlerinde pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski var. Kuzey kesimlerde hafifçe artacak olan sıcaklık, doğu kesimlerde azalacak ve genellikle mevsim normallerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenirken, ulaşımda aksamalar ve çamur yağışı gibi olumsuzluklar da olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış olacak. Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi riski devam ediyor.Türkiye'nin bazı illerinde hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara ve İstanbul'da parçalı bulutlu hava beklenirken, İzmir ve Kocaeli'de az bulutlu hava bekleniyor. Edirne, Antalya ve Bolu'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Muğla'da az bulutlu, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta aralıklı sağanak yağışlı hava bekleniyor. Sivas'ta öğleden sonra yerel olarak yağmur beklenirken, Trabzon'da yerel olarak aralıklı yağmurlu hava tahmin ediliyor. Elazığ, Erzurum, Kars, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da aralıklı sağanak yağışlı hava bekleniyor. Türkiye'nin bu hafta yağışlı bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta boyunca Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in bazı bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde şiddetli yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da yaşanabilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi riski bulunuyor. Yağışlı havanın yanı sıra, hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde hafifçe artarken, doğu kesimlerde azalacak ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yağışlı havanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önemlidir. Özellikle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Trafikte aksamalar ve çamur yağışı gibi olumsuzlukların da yaşanabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, yağışlı havanın etkisinde kalacak bölgelerdeki vatandaşların dışarıya çıkarken yağmurluk, şemsiye gibi önlemleri almaları, araç kullanırken dikkatli olmaları ve mümkünse sürüş hızlarını düşürmeleri gerekmektedir. Ayrıca, evlerinde su baskını, sel ve çığ tehlikesine karşı gerekli önlemleri almaları da önemlidir.