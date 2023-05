Haftada iki kere bunu tüketenlerin bağışıklığı zırh gibi oluyor! Hastalıkları maziye gömen mucizevi besin!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ DESTEKLEYİCİ BESİNLER







Bağışıklık sistemini güçlendirmek için öncelikle beslenme alışkanlıklarını iyileştirmenin önemini çoğumuz biliyoruz. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde bütünleştirici tıp uzmanı olan Dr. Gary E. Deng, bağışıklık hücrelerinin doğru şekilde çalışması için belirli besinlere ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. 2019 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, aşağıdaki besinler bağışıklık sistemini düzenleyerek önemli hücresel reaksiyonları tetikleyebilir, bağışıklık hücrelerine enerji sağlayabilir ve zararlı moleküllerle mücadele edebilir. İşte bağışıklık sistemini destekleyen bu besinler...Yeşil yapraklı sebzeler, bağışıklık sistemini desteklemenin yanı sıra kalp sağlığını ve beyin fonksiyonunu da destekler. Bu sebzeler, C ve K vitamini gibi besin maddeleri açısından zengindir ve içerdikleri beta-karoten ve folat gibi bileşiklerle süper besinler haline gelir. Günde en az iki fincan yeşil yapraklı sebze tüketmek idealdir. Probiyotik besinler, bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi probiyotik içeren gıdalar, bağırsak astarındaki bağışıklık hücrelerini güçlendirir ve vücut için gerekli besinlerin üretimine yardımcı olan "iyi" bakterileri sağlar. Haftada iki ila üç kez probiyotik gıdalar tüketmek önerilir. Turunçgiller, özellikle portakal ve greyfurt, C vitamini açısından zengindir. Bu besinler, beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek bağışıklık sistemi fonksiyonu için önemlidir. Çilek ve diğer orman meyveleri, antioksidanlar açısından zengin olup sağlıklı hücreleri korur ve bağışıklık sistemini destekler. Aynı zamanda C vitamini ve lif içeriğiyle sindirim sistemini düzenler. Haftada en az iki yarım fincan çilek veya diğer orman meyveleri tüketmek faydalıdır. Yağsız protein kaynakları, vücudun dokularını onarır, kasları güçlendirir ve bağışıklık fonksiyonu için gerekli amino asitlerin sentezlenmesine yardımcı olur. Tofu, baklagiller, mercimek, derisi alınmış tavuk veya hindi, balık gibi yağ oranı düşük veya yağsız protein kaynakları tercih edilebilir. Yeşil çay, antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir içecektir. İçerdiği epigallocatechin gallate adlı bileşik, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve bağışıklık işlevini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.