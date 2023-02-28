SAĞLIK
28 Şubat 2023 - 22:30

Haftada iki kez tüketende tansiyon ve öksürükten eser kalmıyor! Mutfağınızdaki şifa deposu

Tansiyon ve öksürüğün kesin sonucu işte bu formülde. Enfeksiyon bitiriyor, kuru öksürüğü ise bıçak gibi kesen bu yöntem kimse tarafından bilinmiyor. İşte her derde deva olan mucizevi etkileriyle o besinler haberimizde yer almaktadır.

SAĞLIK
28 Şubat 2023 - 22:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Haftada iki kez tüketende tansiyon ve öksürükten eser kalmıyor! Mutfağınızdaki şifa deposu


Uzmanlar, vücuda yayılmış olan ve organları etkilemeye riski olan enfeksiyonunun mutlaka vücutta atılması gerektiğine vurgu yaparken doğru tedavinin ise altını çiziyor. Kanserde, kuru öksürükten, tansiyon, kolestrol bütün sorunların çözümü ise bu besinlerde saklı. Hangi besinlerin antibiyotik etkisi olduğu merak konusu olurken işe enfeksiyonu bitiren o besinler haberimizde.

sarımsak soğan

SARIMSAK SOĞAN İKİLİSİNDEN MUCİZEVİ ETKEN



Soğan ve sarımsak özellikle çiğ tüketildiğinde içerisinde bulunan sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken kanser oluşumunun da önüne geçer. Hücre onarımını kolaylaştıran ve bununla beraber helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasının önüne geçer. Aşırı tüketimi vücutta kanalara yol açabileceği gibi kokusunun kötülüğünden ötürü ise çoğu kişi tüketmiyor. Sarımsak her gün iki diş sofrada bulundurulmasına özen gösterilmelidir.

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda öksürüğe karşı etkili olduğu biliniyor.

KEFİR

Mikropların çoğaldığı bugünlerde bağışıklık sisteminin güçlü olması için yapılan çalışmalarda kefirin iyi geldiği bilgisi verildi. Düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyuculuğu gözlemlendi. Gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu olan kefir, bağırsaktaki kanser oluşturan etkenlerinde önüne geçiyor.

ıspanak yararları

ISPANAK

Bağışıklık sisteminin birebir dostu olan ıspanak A,B,C ve e vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum içermektedir. Enfeksiyonları önleyip, bağışıklığı güçlendiren ıspanağın içinde bol miktarda bulunan C vitamini ve folik asit sadece vücudu korumakla kalmıyor, aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşıyor.

BROKOLİ

Brokolinin içeriğinde olan sulforan maddesiyle beraber antioksidan aktivite göstererek bağışıklık desteklemesine yardımcı olur. C ve E vitaminini bir arada içermesiyle ise güçlü yararları bulunuyor. Brokolinin içeriğindeki vitaminler sebebiyle birçok hastalığa karşı kalkan olduğu ortaya çıkt.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ