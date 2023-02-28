Haftada iki kez tüketende tansiyon ve öksürükten eser kalmıyor! Mutfağınızdaki şifa deposu

Uzmanlar, vücuda yayılmış olan ve organları etkilemeye riski olan enfeksiyonunun mutlaka vücutta atılması gerektiğine vurgu yaparken doğru tedavinin ise altını çiziyor. Kanserde, kuru öksürükten, tansiyon, kolestrol bütün sorunların çözümü ise bu besinlerde saklı. Hangi besinlerin antibiyotik etkisi olduğu merak konusu olurken işe enfeksiyonu bitiren o besinler haberimizde.
SARIMSAK SOĞAN İKİLİSİNDEN MUCİZEVİ ETKEN
Soğan ve sarımsak özellikle çiğ tüketildiğinde içerisinde bulunan sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken kanser oluşumunun da önüne geçer. Hücre onarımını kolaylaştıran ve bununla beraber helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasının önüne geçer. Aşırı tüketimi vücutta kanalara yol açabileceği gibi kokusunun kötülüğünden ötürü ise çoğu kişi tüketmiyor. Sarımsak her gün iki diş sofrada bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda öksürüğe karşı etkili olduğu biliniyor.