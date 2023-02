Haftada iki kez tüketende tansiyon ve öksürükten eser kalmıyor! Mutfağınızdaki şifa deposu

SARIMSAK SOĞAN İKİLİSİNDEN MUCİZEVİ ETKEN







Uzmanlar, vücuda yayılmış olan ve organları etkilemeye riski olan enfeksiyonunun mutlaka vücutta atılması gerektiğine vurgu yaparken doğru tedavinin ise altını çiziyor. Kanserde, kuru öksürükten, tansiyon, kolestrol bütün sorunların çözümü ise bu besinlerde saklı. Hangi besinlerin antibiyotik etkisi olduğu merak konusu olurken işe enfeksiyonu bitiren o besinler haberimizde.Soğan ve sarımsak özellikle çiğ tüketildiğinde içerisinde bulunan sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken kanser oluşumunun da önüne geçer. Hücre onarımını kolaylaştıran ve bununla beraber helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasının önüne geçer. Aşırı tüketimi vücutta kanalara yol açabileceği gibi kokusunun kötülüğünden ötürü ise çoğu kişi tüketmiyor. Sarımsak her gün iki diş sofrada bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda öksürüğe karşı etkili olduğu biliniyor.Mikropların çoğaldığı bugünlerde bağışıklık sisteminin güçlü olması için yapılan çalışmalarda kefirin iyi geldiği bilgisi verildi. Düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyuculuğu gözlemlendi. Gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu olan kefir, bağırsaktaki kanser oluşturan etkenlerinde önüne geçiyor.Bağışıklık sisteminin birebir dostu olan ıspanak A,B,C ve e vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum içermektedir. Enfeksiyonları önleyip, bağışıklığı güçlendiren ıspanağın içinde bol miktarda bulunan C vitamini ve folik asit sadece vücudu korumakla kalmıyor, aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşıyor.Brokolinin içeriğinde olan sulforan maddesiyle beraber antioksidan aktivite göstererek bağışıklık desteklemesine yardımcı olur. C ve E vitaminini bir arada içermesiyle ise güçlü yararları bulunuyor. Brokolinin içeriğindeki vitaminler sebebiyle birçok hastalığa karşı kalkan olduğu ortaya çıkt.