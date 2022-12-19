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19 Aralık 2022 - 19:54

Haftalardır beklenen tranfer resmiyete kavuştu; Kızılyıldız, yıldız oyuncuyu açıkladı...

Maverikcs'in geçtiğimiz ay yollarını ayırdığı Güney Amerikalı basketbolcu, Avrupa kıtasına geri döndü.

SPOR
19 Aralık 2022 - 19:54
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Haftalardır beklenen tranfer resmiyete kavuştu; Kızılyıldız, yıldız oyuncuyu açıkladı...

Facundo Campazzo, 2020 yılının son aylarında Amerika'nın yolunu tutmuştu. İki sezon NBA'de mesai yaptıktan sonra sezon başı kontrat imzaladığı Dallas Mavericks tarafından geçen ay serbest bırakıldı ve kasım ayıyla beraber kıtada tansiyonu yüksek, dedikodusu bol bir Campazzo yarışı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya da yakıştıranlar ve ismini geçirenler oldu; ancak günün sonunda en ciddi iki aday Real Madrid ve Kızılyıldız'dı. Luca Vildoza'nın yanına bir Arjantinlinin daha denkleme eklenmesi herkesi heyecanlandırdı. Hele ki Dusko Ivanovic'le kimlik değiştiren, sezona yeniden başlayan Kızılyıldız için büyük bir fırsattı. Real Madrid ise kendinden emin ve pasif bir şekilde transfer sürecini oluruna bıraktı. Onların beklentisi günün sonunda Facundo Campazzo'nun yuvaya dönecek olmasıydı. Ve dönmedi. Arjantinli oyun kurucu, Kızılyıldız ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Ne hoş ki sözleşmenin ikinci yılında serbest kalma bedeli sadece 50 bin euro olacak. Yani aslında son haftalarda tanık olduğumuz Facu yarışı, gelecek yaz tekrardan izleyici ile buluşabilir...

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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