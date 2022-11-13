YAŞAM
13 Kasım 2022 - 15:37

Haftalık burç yorumları: 14-20 Kasım haftasında işte burçları bekleyenler

14-20 Kasım haftasında burçlar üzerinde Ay hareketleri meydana gelecek ve bütün burçlar bundan etkilenecek.

YAŞAM
13 Kasım 2022 - 15:37
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Haftalık burç yorumları: 14-20 Kasım haftasında işte burçları bekleyenler


14 Kasım Pazartesi yeni haftaya sabah saatlerinde Yengeç burcundaki ay hareketleri ile başlayacağız. Öğlen saatlerine doğru ay aslan burcuna geçiş yapacak. Saat 13.38 ile 15:46 saatleri arasında ay bir boşlukta olacak. Bu sebeple bu saatler arasında yeni bir işe başlamamaya, yeni anlaşmalara imza atmamaya ve yeni bir planlama yapmamaya özen göstermelisiniz. Var olan işlerinizle ilgilenmeniz daha iyi olacaktır. 

Yeni haftaya Ay hareketleri ile başlayacağız.

15 Kasım salı günü ay, aslan burcunda hareketini sürdürmeye devam edecek. Merkür ve Platon olumlu açısı Güneş ve Neptün’ü takip edecek. 



Bu hafta iş hayatınızla ilgili farklı gelişmeler olabilir. Bir takım anlaşmalar yapabilir hatta haritanızla uyumlu olursa bu anlaşmalar size faydalı şekilde sonuçlanabilir. Maddi kazancınızı yükseltecek ortak işlere girebilirsiniz. İş arayışında olanları bu hafta güzel gelişmeler bekliyor. Yeni işe girebilir, uzun süredir beklediğiniz terfiyi alabilirsiniz. Meydana gelen bu olumlu açı, maddi ve manevi olarak şansı ve bereketi beraberinde getirebilir.

14-20Kasım Ay burcu hareketleri

18 kasım 2022 sonrası, Ay başak burcuna geçiş yapacak. Ödemeleriniz var ise bugünden itibaren ödemelerinizle ilgilenmeye başlayabilir ve maddiyatı daha fazla düşünmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca duygusal anlamda da kendinizi çok ifade etmek istemeyeceğiniz daha çok içinize kapanacağınız bir aşamaya geçiş yapacaksınız.

19 Kasım 2022’de ay başak burcunda ilerlerken tekrar ay bir boşluğa girecek. Ayın boşlukta olacağı saatler, 11:47-13:56 saatleri arasında olacak. Bu boşlukta yeni bir işe başlamayıp mevcut işlerinize devam etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Akşam saatlerine doğru Ay, terazi burcuna harekete başlayacak. Kariyenizle ilgili yeni fikirler aklınıza gelecek ve bunları hayata geçirmek için fırsat yaratmak isteyeceksiniz. Yatırımlarınız varsa kayıplar meydana gelebilir dikkatli olmanızda fayda var. Çocuğu olanlar ve evli olanlar küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Çocuğu okula gidenler var ise, okul hayatlarında küçük sorunlar meydana gelebilir.

20 Kasım 2022’de ay yine terazi burcunda ilerlemeye devam edecek. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuz bir gün olacak. Ayrıca sağlıkla ilgili minik sorunlar ortaya çıkabilir. Baş dönmesi, mide bulantısı ve boğaz ağrısı yaşayabilirsiniz. Bu dönemde vitamin kullanmaya özen göstermelisiniz.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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