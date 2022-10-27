Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Yeni yapım zirveye yerleşti







Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı!







10 – Yasak Elma





9 – Alparslan: Büyük Selçuklu





8 – Teşkilat





7 – Yargı





6 – Ben Bu Cihana Sığmazam





5 – Üç Kız Kardeş





4 – Kuruluş Osman





3 – Kardeşlerim





2 – Gönül Dağı





1 – Yalı Çapkını





Televizyon ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla birlikte birçok yeni dizi de görücüye çıktı. önceki sezonlarda yüksek reytingler elde ederek yeni sezon biletini alan dizilerin yanı sıra bazı diziler de iddialı girişleriyle reyting listesini baştan sona değiştirdi. Yeni sezonda diziler kıyasıya mücadele ederken, yarışma programları da peşinden geliyor. Önceki hafta TV’de en çok hangi diziler izlendi, reytinglerde kim birinci oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında yanıtlayalım.Hafta boyunca dizileri, yarışma programlarını takip eden izleyiciler en beğendikleri yapımları seçti. Prime time total reyting listesine göre 17 Ekim Pazartesi – 23 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu.FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi uzun süredir ekranlarda yer alıyor. Entrika dolu konusu ile dikkatleri üzerine çeken yapım listenin 10. Sırasında yer alıyor.TRT 1 kanalının sevilen yapımı Alparslan: Büyük Selçuklu listenin 9 uncu sırasında yer alıyor. Tarihi yapımın seveni kadar sevmeyeni de çok.Yine TRT 1 kanalının iddialı yapımlarından olan Teşkilat her Pazar akşamı ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosundaki değişikliklerin ardından izleyici kaybı yaşayan dizi 8 inci sırada.Kanal D’nin geçtiğimiz sezon başlayan dizisi Yargı izleyiciler tarafından çok sevilmiş ve sürükleyici bulunmuştu. Dizi bu sezon öncekine göre daha az izlenme sayısına sahip.ATV’nin yeni dizilerinden biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam 6 ıncı sırada haftayı sonlandırıyor.İclal Aydın’ın aynı adlı romanından televizyon ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi listenin 5 inci sırasında yer alıyor.ATV’nin en çok izlenen yapımlarından olan Kuruluş Osman dizisi, haftayı 4 üncü sırada tamamladı.Yine ATV’de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi olan Kardeşlerim dizisi bu haftanın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi haftanın en çok izlenen 2 inci dizisi oldu.Listenin ilk sırasında henüz yayın hayatına yeni başlayan Yalı Çapkını dizisi bulunuyor. Yalı Çapkını, yayınlandığı ilk günden bu yana hafta birinciliğini elinden bırakmıyor.