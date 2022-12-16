Haji Wright Antalyaspor’ a veda etmeye hazırlanıyor

Antalyaspor’un yıldız forveti Haji Wright adeta paylaşılamıyor. Birçok takımdan transfer teklifi alan oyuncu için Antalyaspor minumum 10 Milyon Euro civarı bir teklif bekliyor. Antalyaspor için oldukça astronomik olan bu satışla birlikte kulübün çeşitli ödeme ve giderlerinin karşılanarak büyük açıdan rahatlama sağlanacağı düşünülüyor. ABD milli takımıyla Katar Dünya Kupası’nda boy göstermesinin de bu tekliflerde önemli rol oynadığı belirtilen önemli ismin nereye transfer olacağı gelecek olan bonservis miktarına bağlı olarak şekillenecek. Antalyaspor’ un İtalya ve Danimarka’ dan çeşitli takımlardan gelen takımların tekliflerini değerlendirmeye aldığı öğrenilirken, 10 Milyon Euro bandı altına inilmesinin pek düşünülmediği mümkünse bu rakamın üstünde gelebilecek tekliflerin heyecanla beklendiği öğrenildi. Teknik Direktör Nuri Şahin’ in de kulübün ihtiyaçları doğrultusunda bu transfere karşı çıkmadığı Wright’ ın yerini bir şekilde doldurabileceklerini yönetime aktardığı gelen duyumlar arasında.

