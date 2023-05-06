GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 00:22

HAK-İŞ açıkladı: 2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri zam pazarlığında son durum!

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, memur maaşlarına zam görüşmeleri için yapılan toplantıyla ilgili şunları söyledi: "Görüşme sonucunda belirli bir aşama geçildi. Önümüzdeki hafta içinde bakanla yeniden görüşeceğiz. Verimli bir görüşme oldu ama biz tam bir anlaşmaya varamadık."

GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 00:22
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HAK-İŞ açıkladı: 2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri zam pazarlığında son durum!


Binlerce memurun yer aldığı 2023 kamu toplu sözleşmesinin çerçeve protokolü düzenlendi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Verimli bir görüşme oldu ancak tam bir anlaşmaya varamadık" diye konuştu.

GÖRÜŞME 1 SAAT GEÇ BAŞLADI

700 bin memurun maaşlarının belirleneceği toplantı 1 saat gecikmeli başlatıldı. 14:30 olarak planlanan toplantı 15:30'da başlatıldı. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arsla, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Bakan Vedat Bilgin saat 15.30'da toplantı salonunda bir araya geldiler.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY SALI GÜNÜNÜ GÖSTERDİ

2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri zam pazarlığında son durum



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantının hemen ardından yaptığı açıklamasında “Bugün kamuoyu rakam bekliyordu ama bugün rakam veremiyoruz. Büyük olasılıkla salı günü bir rakam koyacaklarını söylüyorlar. İşçiler, bizim seçimden önce yaptığımız gibi, bu müzakerelerin bitmesini istiyor. Umarım salı günü halka bir rakam verebiliriz. Bir rakam gelmeli li kim hallederse halletsin" şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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