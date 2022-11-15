Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim













Hakan'dan büyük itiraf!

Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Milli Takım oynayacağı hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte geçirecek. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen yıldız futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, katıldığı Milli Takım kampında sürpriz açıklamalarda bulundu. Milli Takımımızın en gözde isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptığı sürpriz açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.Büyük tartışmalara neden olan Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini açıklayan yıldız futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu söylediği sözlerle büyük ses getirdi. Hakan Çalhanoğlu, Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda; ' Ne yazık ki halen Dünya Kupası'na gidemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Televizyondan bile olsa bu turnuvada oynanacak olan müsabakaları izlemeyeceğim, çünkü her izlediğimde aynı üzüntüyü yaşayacağım. ' ifadelerini kullandı.