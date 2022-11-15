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15 Kasım 2022 - 20:45

Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen yıldız futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kampında Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SPOR
15 Kasım 2022 - 20:45
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Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim


Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Milli Takım oynayacağı hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte geçirecek. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen yıldız futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, katıldığı Milli Takım kampında sürpriz açıklamalarda bulundu.

Milli Takımımızın en gözde isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptığı sürpriz açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.



hakan çalhanoğlu milli takım

Hakan'dan büyük itiraf!

Büyük tartışmalara neden olan Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini açıklayan yıldız futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu söylediği sözlerle büyük ses getirdi.

Hakan Çalhanoğlu, Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda;

' Ne yazık ki halen Dünya Kupası'na gidemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Televizyondan bile olsa bu turnuvada oynanacak olan müsabakaları izlemeyeceğim, çünkü her izlediğimde aynı üzüntüyü yaşayacağım. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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