Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Milli Takım oynayacağı hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte geçirecek. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen yıldız futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, katıldığı Milli Takım kampında sürpriz açıklamalarda bulundu. Milli Takımımızın en gözde isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptığı sürpriz açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
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15 Kasım 2022 - 20:45
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
İtalyan ekibi Inter'de forma giyen yıldız futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kampında Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
SPOR
15 Kasım 2022 - 20:45
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