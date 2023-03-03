Hakan Çalhanoğlu Inter’de kalmak istediğini açıkladı













Yıldız isim resmen açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, yaptığı sürpriz açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Kulübü Inter ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olarak çeşitli transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Hakan’ın sezon sonunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’a da imza atabileceği konuşuluyordu.Takımdaki geleceği hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, yaptığı açıklamalarla net bir dille takımda kalma isteğini duyurdu. Çalhanoğlu, yaptığı açıklamalarda; ‘ Inter’de olduğum için çok mutluyum. Burası benim adıma çok özel bir kulüp. Bu yüzden buraya futbol hayatıma devam etmeyi de çok istiyorum. ‘ ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Hakan, 2021-2022 sezonunda İtalyan ekibi Milan’dan bonservis ücreti ödenmeden transfer edilmişti. Çalhanoğlu bu sezon ise Inter formasıyla 32 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, bu müsabakalarda 3 gol ve 6 asistlik bir katkıyla oynadı.