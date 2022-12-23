Hakan Çalhanoğlu'na ilginç yasak! Motor kullanmasını istemiyorlar













İlginç yasak geldi!

İki sezon önce Serie A devi Milan'dan bir başka Serie A devi Inter'e olaylı şekilde transfer olan Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan milli futbolcu, Inter'in kendisine koyduğu yasaktan da bahsetti.Hakan Çalhanoğlu hem A Milli Futbol Takımı'nın hem de Serie A devi İnter'in en önemli oyuncularının başında geliyor. Inter forması ile bu sezon 20 maça çıkan 28 yaşındaki deneyimli orta saha, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.Hakan Çalhanoğlu verdiği röportajda Inter'de uzun yıllar kalarak bu kulüpte efsane olmak istediğini söyledi.Kulübün kendisine ilgi ve alakası karşısında mutluluk duyan Hakan Çalhanoğlu, bunu şampiyonluk ile ödüllendirmek istediklerini belirtti. Teknik Direktörü Simeone İnzaghi ile ilgili de konuşan milli futbolcu şunları söyledi: " Önceden bugün sahip olduğum özelliklere sahip değildim. İnzaghi sayesinde rol değiştirdim, artık agresifim ve çok koşuyorum."Inter'de, kendisine konulan yasaktan da bahseden Çalhanoğlu, çok sevdiği motosikletine Sportif Direktör Pierro Ausilio'nun yasak koyduğunu itiraf etti.