SPOR
23 Aralık 2022 - 10:08

Hakan Çalhanoğlu'na ilginç yasak! Motor kullanmasını istemiyorlar

İtalya'da forma giyen Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun teknik direktöründen aldığı yasak görenleri şaşkına çevirdi. Yıldız isim artık motor kullanmayacak.

SPOR
23 Aralık 2022 - 10:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hakan Çalhanoğlu'na ilginç yasak! Motor kullanmasını istemiyorlar


İki sezon önce Serie A devi Milan'dan bir başka Serie A devi Inter'e olaylı şekilde transfer olan Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan milli futbolcu, Inter'in kendisine koyduğu yasaktan da bahsetti.



Hakan Çalhanoğlu hem A Milli Futbol Takımı'nın hem de Serie A devi İnter'in en önemli oyuncularının başında geliyor.

Inter forması ile bu sezon 20 maça çıkan 28 yaşındaki deneyimli orta saha, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

hakan çalhanoğlu inter motor yasağı

Hakan Çalhanoğlu verdiği röportajda Inter'de uzun yıllar kalarak bu kulüpte efsane olmak istediğini söyledi.

Kulübün kendisine ilgi ve alakası karşısında mutluluk duyan Hakan Çalhanoğlu, bunu şampiyonluk ile ödüllendirmek istediklerini belirtti.

Teknik Direktörü Simeone İnzaghi ile ilgili de konuşan milli futbolcu şunları söyledi:

" Önceden bugün sahip olduğum özelliklere sahip değildim. İnzaghi sayesinde rol değiştirdim, artık agresifim ve çok koşuyorum."

İlginç yasak geldi!

Inter'de, kendisine konulan yasaktan da bahseden Çalhanoğlu, çok sevdiği motosikletine Sportif Direktör Pierro Ausilio'nun yasak koyduğunu itiraf etti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Konstantinos Koulierakis için harekete geçtiler
Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Konstantinos Koulierakis için harekete...
Yusuf Erdoğan'a iki talip var. Ankaragücü ve Kasımpaşa transfer etmek istiyor
Yusuf Erdoğan'a iki talip var. Ankaragücü ve Kasımpaşa transfer etmek...
Guti ve Rooney'den Kylian Mbappe'ye tavsiye geldi
Guti ve Rooney'den Kylian Mbappe'ye tavsiye geldi
Galatasaray'da ara transfer dönemi planı hazır
Galatasaray'da ara transfer dönemi planı hazır
Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'a doğru! Yıldız isim imzaya çok yakın
Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'a doğru! Yıldız isim imzaya çok...
Seferoviç Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Seferoviç Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Beklenen sasarı Meclisten geçti. Faturalara af geliyor
Beklenen sasarı Meclisten geçti. Faturalara af geliyor
Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'ya son saniye şoku...
Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'ya son saniye şoku...
Aslan zor da olsa turladı
Aslan zor da olsa turladı
Gol düellosunun galibi Çaykur Rizespor
Gol düellosunun galibi Çaykur Rizespor
PFDK'dan Galatasaray'a ceza...
PFDK'dan Galatasaray'a ceza...
Acun Ilıcalı’dan Survivor’a şoke eden ünlü transferleri
Acun Ilıcalı’dan Survivor’a şoke eden ünlü transferleri
Selen Görgüzel’den sosyal medyada olay yaratan sözler
Selen Görgüzel’den sosyal medyada olay yaratan sözler
Altın Ayakkabı'nın sahibi Robert Lewandowski...
Altın Ayakkabı'nın sahibi Robert Lewandowski...
İtalya futbolunun yeni yıldızı, belki de kurtarıcısı: Francesco Camarda
İtalya futbolunun yeni yıldızı, belki de kurtarıcısı: Francesco...