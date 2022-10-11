Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona maçı öncesi iddialı sözler!







Hakan'dan Barca'ya gözdağı!







Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında geçtiğimiz haftalarda Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettiği gol ile 1-0 devirmeyi başaran İtalyan ekibi Inter, bir kez daha Katalan ekibiyle karşı karşıya gelecek.Inter forması giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, zorlu maç öncesinde mikrofonların başına geçerek iddialı açıklamalarda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Barcelona karşılaşması öncesinde yaptığı iddialı açıklamalarda ; ' Barcelona maçını deplasmanda oynayacak olmak bizi tabii zorlayabilir. Kritik maç öncesi şunu söylemek istiyorum, 90 dakika boyunca çalışıp eğer ki sahada her şeyimizi verirsek Barcelona'nın bize karşı kesinlikle şansı yok. ' ifadelerini kullandı.