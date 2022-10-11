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11 Ekim 2022 - 17:54

Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona maçı öncesi iddialı sözler!

Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona deplasmanına çıkmaya hazırlanan Hakan Çalhanoğlu zorlu maç öncesinde takımından emin konuştu.

SPOR
11 Ekim 2022 - 17:54
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona maçı öncesi iddialı sözler!


Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında geçtiğimiz haftalarda Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettiği gol ile 1-0 devirmeyi başaran İtalyan ekibi Inter, bir kez daha Katalan ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Hakan'dan Barca'ya gözdağı!

Inter forması giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, zorlu maç öncesinde mikrofonların başına geçerek iddialı açıklamalarda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Hakan Barcelona Inter

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Barcelona karşılaşması öncesinde yaptığı iddialı açıklamalarda ;

' Barcelona maçını deplasmanda oynayacak olmak bizi tabii zorlayabilir. Kritik maç öncesi şunu söylemek istiyorum, 90 dakika boyunca çalışıp eğer ki sahada her şeyimizi verirsek Barcelona'nın bize karşı kesinlikle şansı yok. ' ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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