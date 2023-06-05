GÜNDEM
05 Haziran 2023 - 12:26

Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğu'ndan resmi olarak görevi devraldı!

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine üyelerini kamuoyuna açıkladı. Fuat Oktay'ın yerine cumhurbaşkanı yardımcılığına atanan Cevdet Yılmaz, görevi Oktay'dan devralırken 8 yıl 6 ay Dışişleri Bakanı olarak görev yapan yapan Mevlüt Çavuşoğlu ise görevi Hakan Fidan'a devretti.

GÜNDEM
05 Haziran 2023 - 12:26
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Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğu'ndan resmi olarak görevi devraldı!


8 yıl 6 ay Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu, bugün düzenlenen törenle görevini resmi olarak Hakan Fidan'a devretti.

HAKAN FİDAN GÖREVİ DEVRALDI

Dışişleri Bakanlığı koltuğunda tam 8 yıl 6 ay kalan Mevlüt Çavuşoğlu, görevi Hakan Fidan'a devretti. Düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Çavuşoğlu, "8 yıldır taşıdığım bayrağı Fidan'a armağan ediyorum. Kurum kültürümüz benzer. Hep birlikte en zor coğrafyalarda devletin bekası beraber korundu." diye konuştu.



Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğu'ndan resmi olarak görevi devraldı

Görevini Çavuşoğlu'ndan devralana Hakan Fidan ise, şunları söyledi:

"Bu süreç içinde çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Aranıza katılmaktan mutluluk ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Diplomasi Örgütlenmemizin 500. yılında devletimizin nüfuzunun olduğu her alanda bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, ayrıca güvenliği ve esenliği için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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