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20 Eylül 2022 - 16:29

Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayseri kampının çok verimli geçtiğini belirterek, takıma yeni katılan futbolcuların uyum sürecini atlattığında ligde daha başarılı konuma geleceklerini söyledi.

SPOR
20 Eylül 2022 - 16:29
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Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklama yaptı. Keleş, milli takım arasından sonra deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçına kadar en uygun şekilde hazırlanacaklarını izah etti.

Süper Lig'de Anadolu takımlarının son zamanda bir yükselişe geçtiğine öne çıkan Hakan Keleş, “Giresunspor olarak ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olarak üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Adana Demirspor'un ligin lideri olduğunu görüyoruz. Yine Başakşehir ve Konyaspor takımları ilk 5'te bulunuyor. Bu Anadolu kulüplerinin artık daha güçlü olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinin önemine değinen Keleş, “Maçlarımızda bizlere inanılmaz destek veriyorlar. Onlardan çok memnunuz. Bir şeyler başaracaksak bu hep birlikte olacak. Alanya dönüşü içeride Beşiktaş maçımız var. Çok zor bir maç olacak. Geçen sene Beşiktaş'tan 4 puan aldık. Bu yıl da harika bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.

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