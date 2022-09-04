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04 Eylül 2022 - 07:58

Hakan Keleş: 'Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk, üzgünüz'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor maçının ardından, “Seyircilerimiz bu geç saate kadar bizi destekledi. Onlara bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

SPOR
04 Eylül 2022 - 07:58
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Hakan Keleş: 'Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk, üzgünüz'


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, şunları söyledi:

“Kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Seyircilerimiz de bu geç saate kadar bizi destekledi. Onlara bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Ama elimizden gelen mücadeleyi yaptık. İlk yarıda dengeli giden bir oyun, kaçırdığımız pozisyonlar var. Biz de öne geçebilirdik. Fakat inanılmaz şekilde kadro kalitesi kadro kalitesi iyi, birlikte oynama alışkanlığı güzel bir takıma karşı oynadık. Ligin iyi takımlarından bir tanesi. Bizim kadro kalitemiz tabii onlarla mukayese edilmez ancak oyuncularım ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Pozisyonlarımız da var. Kazanmak istiyorduk, kaybettik.”



“3 tane oyuncu daha alacağız"

Önümüzdeki hafta 3 oyuncu daha transfer edeceklerini belirten Keleş, alternatif oyuncularla birlikte kadro kalitesinin daha başarılı olacağını söyledi. Keleş, “Önümüzdeki hafta ayın 8'ine kadar süremiz var transfer için. Anlaştığımız oyuncular var. Bu maça yetiştiremedik. 3 tane oyuncumuzun lisansını çıkartamadık. Ayın 8'ine kadar 3 tane oyuncu daha alacağız. Onlar geldikten sonra alternatif oyuncularımız ve kadro kalitemiz biraz daha başarılı olacak. Oyun olarak ara ara iyi şeyler yaptık ancak kazanmak asına rakibimiz bazı zamanlar bizden daha başarılı oynadı. Önümüzdeki haftayla bunu telafi etmek istiyoruz. Taraftarımızdan da özür diliyoruz. Çünkü onlara galibiyet hediye etmek istiyorduk. Üzdüğümüz için üzgünüz” diye konuştu.

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