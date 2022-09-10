Hakan Keleş: 'Yeni bir takımız ve bu süreci atlatıp daha iyi şeyler yapacağız'

Spor Toto Süper Lig‘in 6. haftasında Giresunspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç öncesi kazanmak istediklerini ifade ederek, “İyi hazırlandık maça. Rakibimiz geriden oyunu iyi kuran bir takim. Çok fazla oyun kurmalarına müsaade etmedik. Alan vermedik rakibe ancak dengeli giden bir oyundu, son derece gol pozisyonu yoktu. Yakaladığımız pozisyonda penaltı sonrasında öne geçtik. Uzatmalarda yediğimiz duran top 2 puan kaybettirdi. Deplasmanda alınan 1 puan var. Önümüzdeki hafta bay olacak, sonra milli ara ve üç haftalık süremiz var. Yeni gelen, hazır olmayan oyuncular var ve bu kamp döneminde o oyuncuları hazırlayıp lige harika bir şekilde devam edeceğiz. Yeni bir takımız ve bu süreci atlatıp daha başarılı şeyler yapacağız” dedi.