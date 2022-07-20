Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 00:03

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir, yaşıyor mu? Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem hakkında bilgiler

Ünlü müzisyen Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' ifadeleriyle bahsetti. Hakan Ural'ın annesi bu ifadelerin hemen ardından büyük merak konusu oldu. Adının Ceyhan Cem olduğu öğrenilen Halan Ural'ın annesinin biyografisinin merak edildiği kadar şuan yaşayıp yaşamadığı da araştırılıyor.

Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 00:03
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Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir, yaşıyor mu? Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem hakkında bilgiler
YouTube kanalında yayınlanan "Haber Bahane" programına konuk olan ünlü müzisyen Selçuk Ural, Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Oğlu Hakan Ural hakkında konuşan Selçuk Ural, oğlunun aslında tek gecelik bir ilişkinin ürünü olduğunu söyledi. Bu açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşerken, Hakan Ural'ın annesi araştırılmaya başlandı.

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir

"Çok çapkındım, tek gece ilişki sonrası o kadını bir daha hiç görmemiştim.."

Bir dönemin aranan müzisyenleri arasında yer alan Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural hakkında konuşurken o dönemlerde çok çapkın olduğundan bahsetti. Bir gece bir kadınla birlikte olduğunu ve o gece sonrasında bir süre kadını hiç görmediğinden bahseden Selçuk Ural, daha sonra o kadının kucağında bir çocukla karşısına çıktığını anlattı.

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir

Selçuk Ural'ın bu açıklamaları magazin gündeminde bomba gibi düşerken adının Ceyhan Cem olduğu öğrenilen Hakan Ural'ın annesi çok sayıda izleyici tarafından sorgulanmaya başlandı.

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir, yaşıyor mu?

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem'in 2 yıl kanserle mücadele ettiği ve 2017 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. 65 yaşında hayata gözlerini yuman Ceyhan Cem, bir dönem Yeşilçam'ın önemli isimlerindendi. Cemile adlı filmde Cüneyt Arkın ile birlikte rol alan Ceyhan Cem'in ölümü oğlu Hakan Ural'ı çok üzmüştü. 

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir

Annesi öldükten sonra Instagram hesabından annesini paylaşan Hakan Ural, hayattayken onu çok ihmal ettiğini ve istemeyerek çok üzdüğünü belirterek annesinin hep kendisine 'bir uğra göreyim' diye sitem ettiğini dile getirmişti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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