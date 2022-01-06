Hakan Ural, koronavirüsten kurtulma çaresini Bill Gates'e bağladı!













Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına yakalanan ünlü sunucu Hakan Ural, yaşadığı zor günlerin ardından programında sağlık çalışanlarıyla ilgili bir takım sözler söylemiş ve büyük tepki toplamıştı. Şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla gündem olan Hakan Ural, koronavirüse çözüm önerisinde bulundu. Ural'ın paylaşımı bir çok hesapta paylaşıldı.Koronavirüs salgının bitmesi için Bill Gates'in neredeyse acilen bulunup tutuklanması gerektiğini söyleyen Hakan Ural, sağlam bir pazarlıkla asgari müşterek üzerine kendisiyle bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledi. Hakan Ural'ın bu çözüm önerisi sosyal medyada olay oldu.