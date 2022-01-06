MAGAZİN
06 Ocak 2022 - 13:32

Hakan Ural, koronavirüsten kurtulma çaresini Bill Gates'e bağladı!

Ünlü sunucu Hakan Ural, yakalandığı koronavirüs salgınına yakalanan ve zor günler geçirmişti. Koronavirüse bir çare bulan Ural, salgından kurtulmanın tek yolunun Bill Gates'in bir an önce tutuklanması olduğunu söyledi.

MAGAZİN
06 Ocak 2022 - 13:32
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Hakan Ural, koronavirüsten kurtulma çaresini Bill Gates'e bağladı!
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına yakalanan ünlü sunucu Hakan Ural, yaşadığı zor günlerin ardından programında sağlık çalışanlarıyla ilgili bir takım sözler söylemiş ve büyük tepki toplamıştı. Şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla gündem olan Hakan Ural, koronavirüse çözüm önerisinde bulundu. Ural'ın paylaşımı bir çok hesapta paylaşıldı.







HAKAN URAL'DAN KORONAVİRÜSE ÇÖZÜM ÖNERSİ!

Koronavirüs salgının bitmesi için Bill Gates'in neredeyse acilen bulunup tutuklanması gerektiğini söyleyen Hakan Ural, sağlam bir pazarlıkla asgari müşterek üzerine kendisiyle bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledi. Hakan Ural'ın bu çözüm önerisi sosyal medyada olay oldu.


 
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