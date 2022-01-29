Hakim karşısına çıkan şarkıcı Berkay öfkesini kontrol edemeyince ceza aldı!

Sosyal medya hesabı üzerinde kendisine bir yorum yazan Burak B. ile bir tarışma yaşayan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, karşısındaki şahsa tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye verildi. Duruşmalara katılmayan Berkay, hakkında çıkarılan yakalama kararıyla birlikte mahkemeye getirildi.
Hakim karşısına çıkan Berkay, mahkemede kendisini savunurken öfkesini kontrol edemedi ve kendisini dava eden şahsa hakaretler yağdırmaya başladı. Karşı tarafla olan mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen şarkıcı Berkay, Burak B. isimli kişinin hem kendisine hem de ailesine hakaretler ettiğini ve kendisinin de sinirlenerek ona hakaret içerikli mesajlar yazdığını söyledi. O sırada öfkelenen Berkay, Burak B.'nin kendisinden para istediğini öne sürerek 'Bunlar namussuz ve ahlaksızlar' ifadelerini kullandı.
Berkay'ın savunması sırasında yeniden hakaret cümleleri sarf etmesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirledi ve Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Hakim karşısına çıkan Berkay, mahkemede kendisini savunurken öfkesini kontrol edemedi ve kendisini dava eden şahsa hakaretler yağdırmaya başladı. Karşı tarafla olan mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen şarkıcı Berkay, Burak B. isimli kişinin hem kendisine hem de ailesine hakaretler ettiğini ve kendisinin de sinirlenerek ona hakaret içerikli mesajlar yazdığını söyledi. O sırada öfkelenen Berkay, Burak B.'nin kendisinden para istediğini öne sürerek 'Bunlar namussuz ve ahlaksızlar' ifadelerini kullandı.
Berkay'ın savunması sırasında yeniden hakaret cümleleri sarf etmesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirledi ve Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.