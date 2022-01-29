MAGAZİN
29 Ocak 2022 - 22:58

Hakim karşısına çıkan şarkıcı Berkay öfkesini kontrol edemeyince ceza aldı!

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden tartıştığı Burak B. isimli bir kişi ile davalık oldu. Mahkemeye çıkarılan Berkay, hakim karşısında savunma yaparken öfkesine kontrol edemedi ve mahkemeden ceza alarak çıktı.

MAGAZİN
29 Ocak 2022 - 22:58
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hakim karşısına çıkan şarkıcı Berkay öfkesini kontrol edemeyince ceza aldı!
Sosyal medya hesabı üzerinde kendisine bir yorum yazan Burak B. ile bir tarışma yaşayan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, karşısındaki şahsa tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye verildi. Duruşmalara katılmayan Berkay, hakkında çıkarılan yakalama kararıyla birlikte mahkemeye getirildi.








Hakim karşısına çıkan Berkay, mahkemede kendisini savunurken öfkesini kontrol edemedi ve kendisini dava eden şahsa hakaretler yağdırmaya başladı. Karşı tarafla olan mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen şarkıcı Berkay, Burak B. isimli kişinin hem kendisine hem de ailesine hakaretler ettiğini ve kendisinin de sinirlenerek ona hakaret içerikli mesajlar yazdığını söyledi. O sırada öfkelenen Berkay, Burak B.'nin kendisinden para istediğini öne sürerek 'Bunlar namussuz ve ahlaksızlar' ifadelerini kullandı.



Berkay'ın savunması sırasında yeniden hakaret cümleleri sarf etmesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirledi ve Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Hande ile Kerem aşkı bitti mi? Çiftlerin yollarını ayırdığı iddiası..
Hande ile Kerem aşkı bitti mi? Çiftlerin yollarını ayırdığı iddiası..
Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün tarihini 'Kadir Gecesi'ne denk getirdi!
Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün tarihini 'Kadir Gecesi'ne denk getirdi!
Son Haberler
Galatasaray filesini Barcelona'dan Inaki Pena'ya emanet etmeye karar verdi!
Galatasaray filesini Barcelona'dan Inaki Pena'ya emanet etmeye karar verdi!
Apple'dan müjde: Face ID'deki maske sorunu tarihe karışıyor!
Apple'dan müjde: Face ID'deki maske sorunu tarihe karışıyor!
Benzin ve motorine zam geliyor! Temsilciler 2 Şubat'ı gösterdi..
Benzin ve motorine zam geliyor! Temsilciler 2 Şubat'ı gösterdi..
Şanlıurfa'da iki aile arazi yüzünden birbirine girdi: 23 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arazi yüzünden birbirine girdi: 23 yaralı
3. kat balkonundan düşen genç kadın donarak öldü!
3. kat balkonundan düşen genç kadın donarak öldü!
Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşlarına zam geldi!
Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşlarına zam geldi!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 11 oldu!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 11 oldu!
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı!
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı!
Adalet Bakanlığı'na görev değişimi! Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ getirildi
Adalet Bakanlığı'na görev değişimi! Abdülhamit Gül'ün yerine...
Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!
Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!