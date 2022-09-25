EĞİTİM
25 Eylül 2022 - 09:53

Hakkari'de 18 öğretmenin görevlerine son verildi!

Hakkari Şemdinli'de 18 öğretmenin 'adli sicil' durumlarının olduğu gerekçesiyle görevlerinden ihraç edildiği bildirildi.

EĞİTİM
25 Eylül 2022 - 09:53
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Hakkari’de 18 öğretmenin görevlerine son verildi!


Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görevleri tanımlanan 18 ücretli öğretmenin sigorta girişleri yapıldı ve görev alacakları okulları belirlenmişti.

Ücretli olarak görev yapacak olan öğretmenlerden istenen sabıka kayıtlarında (adli sici) durumlarının var olduğu belirlendi ve öğretmenler, bu nedenden dolayı görevlerinden ihraç edildi.



Hakkari’de 18 öğretmenin görevlerine son verildi!

Görevine son verilen öğretmenlerden Beşir Olmaz, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sözleşmeli öğretmenleri işe aldığını ve sigortalarını ödediğini söyledi. Kürtçe öğretmeni Olmaz, Şemdinli karakolu tarafından yapıldığı iddia ettiği 18 öğretmenden oluşan bir listenin ilçe eğitim müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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