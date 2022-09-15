YAŞAM
15 Eylül 2022 - 09:57

Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari Kazan Vadisi'nde 610 Personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-37' operasyonu başlatıldı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 09:57
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Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı


PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde ‘Eren Abluka-37 (Hakkari-Kazan Vadisi/Han Yaylası) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 610 personel 38 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Operasyonun ilk günüde birden fazla malzeme ve mühimmat ele geçirildi



Operasyonun birinci gününde; Hakkari-Çukurca ilçesi Kazan Vadisi/Han Yaylası kırsalında tespit edilen, bölücü terör örgütünün ana silah ve mühimmat deposu elde edildi. Ana depo ve 1 sığınak içerisinde yapılan aramada şu malzemeler ile mühimmatlar ele geçirildi:

1 adet 121 mm çapında Havan silahı, 1 adet 14.5 mm çapında doçka silahı, 1 adet 12.7 mm çapında uçaksavar silahı, 2 adet PKM bixi makineli tüfek, 76 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 88 adet el bombası, 15 adet havan mühimmatı, 80 bin adet 7.62 mm bixi mühimmatı, 50 bin adet kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 5 adet 14.5 mm çapında doçka mühimmatı, üç bin 300 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 4 adet antitank roket mühimmatı, 1 adet doçka yedek namlusu, 88 adet el bombası, 210 adet kaleşnikof şarjörü, 3 adet roket Sevk fişeği, 100 adet mayın, 4 kg el yapımı patlayıcı madde, 3 adet uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 150 adet elektrikli fünye ve 23 kg gıda malzemesi.”

Mağara ve sığınaklar kullanılamayacak hale getirildi

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Haber Editörü
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