Hakkında kayıp ilanı çıkarılan esnaftan kötü haber! Cesedi çuvalın içinde bulundu..







GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ











ALACAK VERECEK İDDİASI

İstanbul Üsküdar'da ailesi kayıp ihbarında bulunan bir erkeğin cesedinin iş yerinde bulunduğu bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 27 Mayıs'tan bu yana hakkında kayıp ilanı çıkarılan 36 yaşındaki Metin Üreyil'in bulunması adına bir arama çalışması başlattı.Ataşehir'de esnaf olarak çalışan Metin Üreyil'in en son görüldüğünden beri, polis bir dizi güvenlik kaydını inceledi ve onu çalıştığı yere yakın bir arabaya bindirilirken tespit etti. Alındığı işyerinde arama yapan ekipler, kafasından vurulmuş ve bir çuvalın içine konmuş erkek cesedini buldu. Yapılan ilk incelemenin ardından söz konusu cesedin kayıp olarak aranan Metin Üreyil'e ait olduğu belirlendiği öğrenildi.Maktul Üreyil'in yakınlarının ifadelerini dinleyen polis, borç sorunlarının cinayette rol oynamış olabileceği sonucuna varırken, olayın faillerini yakalamaya çalışıyor.