GÜNDEM
31 Mayıs 2023 - 14:17

Hakkında kayıp ilanı çıkarılan esnaftan kötü haber! Cesedi çuvalın içinde bulundu..

İstanbul'da iş yeri yakınlarında bir otomobilde kaçırılan ve hakkında kayıp ilanı çıkarılan esnaf Metin Üreyil'in cansız bedeninin bulunduğu bildirilirken Üreyil'in cesedinin bir çuvalın içinde bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

GÜNDEM
31 Mayıs 2023 - 14:17
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Hakkında kayıp ilanı çıkarılan esnaftan kötü haber! Cesedi çuvalın içinde bulundu..


İstanbul Üsküdar'da ailesi kayıp ihbarında bulunan bir erkeğin cesedinin iş yerinde bulunduğu bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 27 Mayıs'tan bu yana hakkında kayıp ilanı çıkarılan 36 yaşındaki Metin Üreyil'in bulunması adına bir arama çalışması başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Hakkında kayıp ilanı çıkarılan esnafın çuvalda cesedi bulundu



Ataşehir'de esnaf olarak çalışan Metin Üreyil'in en son görüldüğünden beri, polis bir dizi güvenlik kaydını inceledi ve onu çalıştığı yere yakın bir arabaya bindirilirken tespit etti.

Alındığı işyerinde arama yapan ekipler, kafasından vurulmuş ve bir çuvalın içine konmuş erkek cesedini buldu. Yapılan ilk incelemenin ardından söz konusu cesedin kayıp olarak aranan Metin Üreyil'e ait olduğu belirlendiği öğrenildi.

ALACAK VERECEK İDDİASI

Maktul Üreyil'in yakınlarının ifadelerini dinleyen polis, borç sorunlarının cinayette rol oynamış olabileceği sonucuna varırken, olayın faillerini yakalamaya çalışıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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