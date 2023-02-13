GÜNDEM
13 Şubat 2023 - 13:15

Hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, ifadesi alınması için adliyeye gitti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremzedelerde korku ve paniğe neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Oğuzhan Uğul, sosyal medya hesapları üzerinden ifade vermek için mahkemeye gitti.

GÜNDEM
13 Şubat 2023 - 13:15
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Hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, ifadesi alınması için adliyeye gitti!
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 10 eyaleti etkilemesinin ardından sosyal medya "Hatay'da baraj patladı" paylaşmaya başladı. İstanbul Başsavcılığı, sosyal medya hesabı BaBala TV'de gerçeği yansıtmayan olayın "Yarsel barajının duvarlarında yarıldığını" paylaşan Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlattı.

Oğuzhan Uğur, ifadesi alınması için adliyeye gitti

MAHKEMEYE İFADE VERMEYE GİTTİ



Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından meydana gelen ve depremzedelerde korku ve paniğe neden olan baraj patlamasıyla ilgili soruşturma kapsamındaki fenomen Oğcan Uğul, mahkemeye gelerek savcılığa ifade verdi.

NE OLMUŞTU?

Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un üstlendiği Babala TV'den atılan tweet'te şu ifadelere yer verildi: Her ihtimale karşı ekibinizi buraya gönderin. “Çok yağmur yağar” ifadesi kullanılmış. Haberin hemen sonrasında kent genelinde kısa süreli panik yaşanırken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına ara verdi. Enkaz altında kalan bu süreçte yedi kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Oğuzhan Uğur, ifadesi alınması için adliyeye gitti

Olayın ardından bakanlık ve valilik böyle bir durumun olmadığını açıklayarak çalışmalara kaldığı yerden devam etti. Ancak Oğuzhan Uğur ve ekibinin sosyal medyadan yaptığı iddia çok sayıda tepkiye neden oldu.

"Duyuru tepkilerin ardından yapıldı"

Oğuzhan Uğur, ifadesi alınması için adliyeye gitti

Buna tepki gösteren Uğur, şu açıklamayı yaptı: Yalan haberin ortaya çıkmasının hemen ardından hemen kaldırdılar. Yazışmanın fotoğrafı mevcuttur. Takipçi Olursanız Sizlerle de Paylaşalım...! Sen istiyor musun Paylaşalım mı?" dedi.

İstanbul Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen iki deprem sonrası Kumçatı köyü barajı ile Hatay Yarseli Barajı'nın duvarlarının yıkıldığını sosyal medyada paylaşan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, hesap sahibi Oğuzhan Uğur'u "BaBala TV" sosyal medya hesabının depremzedeler arasında korku ve paniğe yol açtığı ve bu yönde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "yanıltıcı bilgi vermekle" suçladı.

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