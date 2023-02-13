Hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, ifadesi alınması için adliyeye gitti!







MAHKEMEYE İFADE VERMEYE GİTTİ







NE OLMUŞTU?

"Duyuru tepkilerin ardından yapıldı"





Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 10 eyaleti etkilemesinin ardından sosyal medya "Hatay'da baraj patladı" paylaşmaya başladı. İstanbul Başsavcılığı, sosyal medya hesabı BaBala TV'de gerçeği yansıtmayan olayın "Yarsel barajının duvarlarında yarıldığını" paylaşan Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlattı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından meydana gelen ve depremzedelerde korku ve paniğe neden olan baraj patlamasıyla ilgili soruşturma kapsamındaki fenomen Oğcan Uğul, mahkemeye gelerek savcılığa ifade verdi.Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un üstlendiği Babala TV'den atılan tweet'te şu ifadelere yer verildi: Her ihtimale karşı ekibinizi buraya gönderin. “Çok yağmur yağar” ifadesi kullanılmış. Haberin hemen sonrasında kent genelinde kısa süreli panik yaşanırken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına ara verdi. Enkaz altında kalan bu süreçte yedi kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.Olayın ardından bakanlık ve valilik böyle bir durumun olmadığını açıklayarak çalışmalara kaldığı yerden devam etti. Ancak Oğuzhan Uğur ve ekibinin sosyal medyadan yaptığı iddia çok sayıda tepkiye neden oldu.Buna tepki gösteren Uğur, şu açıklamayı yaptı: Yalan haberin ortaya çıkmasının hemen ardından hemen kaldırdılar. Yazışmanın fotoğrafı mevcuttur. Takipçi Olursanız Sizlerle de Paylaşalım...! Sen istiyor musun Paylaşalım mı?" dedi. İstanbul Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen iki deprem sonrası Kumçatı köyü barajı ile Hatay Yarseli Barajı'nın duvarlarının yıkıldığını sosyal medyada paylaşan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, hesap sahibi Oğuzhan Uğur'u "BaBala TV" sosyal medya hesabının depremzedeler arasında korku ve paniğe yol açtığı ve bu yönde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "yanıltıcı bilgi vermekle" suçladı.