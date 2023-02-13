Hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, ifadesi alınması için adliyeye gitti!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 10 eyaleti etkilemesinin ardından sosyal medya "Hatay'da baraj patladı" paylaşmaya başladı. İstanbul Başsavcılığı, sosyal medya hesabı BaBala TV'de gerçeği yansıtmayan olayın "Yarsel barajının duvarlarında yarıldığını" paylaşan Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlattı.
MAHKEMEYE İFADE VERMEYE GİTTİ
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından meydana gelen ve depremzedelerde korku ve paniğe neden olan baraj patlamasıyla ilgili soruşturma kapsamındaki fenomen Oğcan Uğul, mahkemeye gelerek savcılığa ifade verdi.
NE OLMUŞTU?Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un üstlendiği Babala TV'den atılan tweet'te şu ifadelere yer verildi: Her ihtimale karşı ekibinizi buraya gönderin. “Çok yağmur yağar” ifadesi kullanılmış. Haberin hemen sonrasında kent genelinde kısa süreli panik yaşanırken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına ara verdi. Enkaz altında kalan bu süreçte yedi kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
Olayın ardından bakanlık ve valilik böyle bir durumun olmadığını açıklayarak çalışmalara kaldığı yerden devam etti. Ancak Oğuzhan Uğur ve ekibinin sosyal medyadan yaptığı iddia çok sayıda tepkiye neden oldu.