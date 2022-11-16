Halas nedir? Arapça halas ne demek, Türkçe anlamı nedir?

HALAS NEDİR? HALAS ARAPCA DİLİNDE NE ANLAMA GELİR?

Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısına ilişkin yeni ayrıntılar yaşandı.Saldırıyı yapan Ahlam Albashir'in (23) elindeki kırmızı güllerin gizemi belli oldu. Terörist Ahlam Albashir'in kaçtığı sırada yanında bulunan kırmızı gülleri satan iki çiçekçiden birinin ifadesi alındı. Çiçekçi Eyüp K. ifadesinde “Kaç para diye sordu. Fiyatı söyledim. Bir gül verdim. 50 lira verdi. Para üstü 10 lira uzattım. İstemedi. Sonra benimle Arapça konuştu. Gerek yok anlamına gelen "Halas" dedi. Benden sadece bir gül aldı." Dedi.Daha sonra terörist Ahlam Albashir'i İstiklal Caddesi'ndeki bir bankada otururken görüp çiçek satmak isteyen bir çiçekçi geldi Ahlam Albashir'e çiçek satmak istedi. Ahlam Albashir önce çiçek almak istemedi. Çiçekçi ısrar edince, çiçekçiyi bir an önce göndermek ve kaçarken dikkat çekmemek için başka bir çiçek aldı. Terörist Ahlam Albashir'in kaçışı sırasında elinde kırmızı güller vardı.Halas nedir, ne anlama gelir? Arapça χlṣ kökünden gelen χalāṣ خلاص (halas) kelimesi; arınma, aklanma ve bir tehlikeden veya problemden ayrılma anlamına gelir. Buna göre terörist Ahlam Albashir çiçekçiye halas diye seslendiğinde, aslında çiçekçiye "kaç, kurtul" diye uyarmak istedi.