Kredi
14 Mart 2023 - 23:15

Halbank kredi kasasını açtı! Tek kuruş faizsiz 250.000 - 500.000 TL başvuruları başladı!

Halkbank, KOSGEB destekli faizsiz 250 bin -500 bin TL kredilerini açıkladı. İnternet sitesinde duyuran Halkbank, koşulların sağlanması şartı ile faizsiz kredi vereceğini duyurdu. İşte detaylar.

Kredi
14 Mart 2023 - 23:15
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Halbank kredi kasasını açtı! Tek kuruş faizsiz 250.000 - 500.000 TL başvuruları başladı!
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Halkbank'tan son dakika bir duyuru geldi! KOSGEB destekli kredi başvurularında 250- 500 bin TL faizsiz kredi başvurularının başlanıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Halkbank'ın resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, kadın girişimcilere 250-500 bin TL arasında kredi verileceği belirtildi. İlgili desteklere baktığımızda bazı başvuru koşullarının uygulandığını ve koşulları sağlayanların faizsiz kredi desteği aldığını görmekteyiz.



halkbank

FAİZSİZ KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

Halkbank'ın internet sitesinde kredi bilgileri yayınlandı. Verilen krediye bakıldığında kredinin 35 yaş altı kişilere verildiği ve maksimum kredi limitinin 300 bin lira olduğu dikkat çekiyor. Bazı vatandaşlar için de kredinin 500 bin lira olacağıda belirtildi. Başvuru detayları;

-KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimini tamamlamış 35 yaşını doldurmamış girişimciler için kredi limiti 300 bin TL.

-En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve son bir yıl içinde ilgili alanda şirket kurmuş bir girişimci için maksimum kredi limiti 500 bin TL'dir.

-Teminat sınırındaki mesleklerde çalışan ve Esnaf Vergi muafiyet belgesine sahip girişimciler için kredi limiti 500 bin TL'dir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

*'3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu' kapsamınca en az 1 yıllık usta belgesine sahip olmak,

*Ustalık belgesi ile alakalı meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına ait işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaflar ve sanatkar olmak

*KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitirmek

*KOSGEB'in onayladığı projeleri bankaya sunarak kredi başvuru tarihinden itibaren 35 yaşını doldurmamış olmak

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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