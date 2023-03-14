Halkbank'tan son dakika bir duyuru geldi! KOSGEB destekli kredi başvurularında 250- 500 bin TL faizsiz kredi başvurularının başlanıldığı açıklandı. Konuyla ilgili olarak Halkbank'ın resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, kadın girişimcilere 250-500 bin TL arasında kredi verileceği belirtildi. İlgili desteklere baktığımızda bazı başvuru koşullarının uygulandığını ve koşulları sağlayanların faizsiz kredi desteği aldığını görmekteyiz.
Kredi
14 Mart 2023 - 23:15
Halbank kredi kasasını açtı! Tek kuruş faizsiz 250.000 - 500.000 TL başvuruları başladı!
Halkbank, KOSGEB destekli faizsiz 250 bin -500 bin TL kredilerini açıkladı. İnternet sitesinde duyuran Halkbank, koşulların sağlanması şartı ile faizsiz kredi vereceğini duyurdu. İşte detaylar.
Kredi
14 Mart 2023 - 23:15