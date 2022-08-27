TEKNOLOJİ
27 Ağustos 2022 - 00:40

Halı atığından ses ve ısı izolasyonu

Birçok ürünün atıklarının geri dönüşüm yapılarak yenilikler elde edilirken son zamanlarda gündem de olan halı atığı ile ses ve ısı izolasyonu yapmak dikkatleri çekti. Bunun üzerine İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Yakıt ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasin Erdoğan tarafından halı üretimi ve geri dönüşü ele alındı.

TEKNOLOJİ
27 Ağustos 2022 - 00:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Halı atığından ses ve ısı izolasyonu


Yapılan araştırmalar üzerine Erdoğan, yeryüzünde yer alan enerjinin yüzde 25'inin motorlu taşıtların kullanımında yer aldığı ve yüzde 50'sinin ise binalar da üretildiğinin altı çizildi. TÜİK tarafından gelen açıklamalar üzerine "Nüfus ve Konut Araştırması"na göre Türkiye'de 19,5 milyon konut olduğunu ve bu sayının her geçtiğimiz gün süratle arttığını bildirerek, "Konutlarda tüketilen enerjinin yüzde 80'i ısınma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Enerji verimliliği bina yapımında kullanılan malzemeye göre değişir. Buna Bağlı Olarak binalarda yapılacak yalıtımla mevzubahis enerji değerlerinin düşürülmesi olasıdır " ifadeleri kullanıldı.

Halı atığından ses ve ısı izolasyonu

Yapılmış olan çalışmada halı atıkları iki farklı bor içeriği barındıran solüsyonla karıştırılmıştır. İlk solüsyon yüzde 36,19 bor oksit içermekte olan kolemanit konsantre cevheri, diğeri ise yapısında yüzde 25,77 bor oksit içermekte olan kolemanit konsantre atığından oluşan solüsyonudur. Halı atıkları bir önce kesilerek ufalama işlemine tabi tutulmuş, sonra eskiden tarafından oranlarda yapılan su, kolemanit ve CMC yapıştırıcıyla bir karıştırıcı içinde karıştırılmış ve elde edilen ürün bir kalıba yerleştirilerek preslenip şekil verilmiştir. Presleme işlemi sonrasında 35 santigrat derecede yer alan ısı üzerinde 4 saat kurutma işlemi yapılarak ürün kullanıma hazır hale getirilerek üretimi yapılmaktadır.



EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Lumia 950 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
Lumia 950 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
Samsung Galaxy J2 özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi
Samsung Galaxy J2 özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi
Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde
Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde
502 Bad Gateway nedir? 502 Cloudflare hatası nedir? Cloudflare çöktü mü?
502 Bad Gateway nedir? 502 Cloudflare hatası nedir? Cloudflare çöktü mü?
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti
Son Haberler
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor
Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor
Melih Gökcek kimdir hayatı ve özgeçmişi
Melih Gökcek kimdir hayatı ve özgeçmişi
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama...
Lojistik koordinasyon kurulu kuruldu
Lojistik koordinasyon kurulu kuruldu
HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Lumia 950 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
Lumia 950 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
Samsung Galaxy J2 özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi
Samsung Galaxy J2 özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi
Çağatay Ulusoy Hazal Kaya ile birlikte yeni dizi projesi: Dizinin adı ne olacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Çağatay Ulusoy Hazal Kaya ile birlikte yeni dizi projesi: Dizinin adı...
Beşiktaş Domogoj Vida’ya talip bulamıyor!
Beşiktaş Domogoj Vida’ya talip bulamıyor!
Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde
Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde
Arı ölümlerinde büyük artış
Arı ölümlerinde büyük artış
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı
Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna...