Yapılan araştırmalar üzerine Erdoğan, yeryüzünde yer alan enerjinin yüzde 25'inin motorlu taşıtların kullanımında yer aldığı ve yüzde 50'sinin ise binalar da üretildiğinin altı çizildi. TÜİK tarafından gelen açıklamalar üzerine "Nüfus ve Konut Araştırması"na göre Türkiye'de 19,5 milyon konut olduğunu ve bu sayının her geçtiğimiz gün süratle arttığını bildirerek, "Konutlarda tüketilen enerjinin yüzde 80'i ısınma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Enerji verimliliği bina yapımında kullanılan malzemeye göre değişir. Buna Bağlı Olarak binalarda yapılacak yalıtımla mevzubahis enerji değerlerinin düşürülmesi olasıdır " ifadeleri kullanıldı.
TEKNOLOJİ
27 Ağustos 2022 - 00:40
Halı atığından ses ve ısı izolasyonu
Birçok ürünün atıklarının geri dönüşüm yapılarak yenilikler elde edilirken son zamanlarda gündem de olan halı atığı ile ses ve ısı izolasyonu yapmak dikkatleri çekti. Bunun üzerine İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Yakıt ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasin Erdoğan tarafından halı üretimi ve geri dönüşü ele alındı.
TEKNOLOJİ
27 Ağustos 2022 - 00:40
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