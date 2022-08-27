





Halı atığından ses ve ısı izolasyonu







Yapılan araştırmalar üzerine Erdoğan, yeryüzünde yer alan enerjinin yüzde 25'inin motorlu taşıtların kullanımında yer aldığı ve yüzde 50'sinin ise binalar da üretildiğinin altı çizildi. TÜİK tarafından gelen açıklamalar üzerine "Nüfus ve Konut Araştırması"na göre Türkiye'de 19,5 milyon konut olduğunu ve bu sayının her geçtiğimiz gün süratle arttığını bildirerek, "Konutlarda tüketilen enerjinin yüzde 80'i ısınma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Enerji verimliliği bina yapımında kullanılan malzemeye göre değişir. Buna Bağlı Olarak binalarda yapılacak yalıtımla mevzubahis enerji değerlerinin düşürülmesi olasıdır " ifadeleri kullanıldı.Yapılmış olan çalışmada halı atıkları iki farklı bor içeriği barındıran solüsyonla karıştırılmıştır. İlk solüsyon yüzde 36,19 bor oksit içermekte olan kolemanit konsantre cevheri, diğeri ise yapısında yüzde 25,77 bor oksit içermekte olan kolemanit konsantre atığından oluşan solüsyonudur. Halı atıkları bir önce kesilerek ufalama işlemine tabi tutulmuş, sonra eskiden tarafından oranlarda yapılan su, kolemanit ve CMC yapıştırıcıyla bir karıştırıcı içinde karıştırılmış ve elde edilen ürün bir kalıba yerleştirilerek preslenip şekil verilmiştir. Presleme işlemi sonrasında 35 santigrat derecede yer alan ısı üzerinde 4 saat kurutma işlemi yapılarak ürün kullanıma hazır hale getirilerek üretimi yapılmaktadır.