Halı temizliği korkulu rüyanız olmasın! Bu karışımla yıkayınca lekeden eser kalmıyor







HALI TEMİZLİĞİ ARTIK ÇOK KOLAY OLACAK







Artık evlerde halı temizlemek giderek zorlaşıyor ancak halılarda olan lekeler çok zor çıkıyor. İnsanlar halılarını nasıl temizleyebileceğini araştırırken en etkili iki yöntem paylaşıldı! Artık evinizde kolayca halılarınızı temizleyebileceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Halılar yeni alınmış bile olsa bir süre sonra üstüne sürekli basılmasından kaynaklı birçok farklı leke oluşturuyor. Aynı zamanda halıların üstüne dökülüp leke yapan şeyler de çok zor çıkıyor. Ancak bunlar artık kabusunuz olmasın! Halıları temizlemenin iki farklı kolay yöntemi bulunuyor. İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; bir bardak beyaz sirke, bir bardak su, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı, bir yemek kaşığı kabartma tozu, 10-15 damla esans yağ. Sirkenizi ve suyu bir kap içine koyup karıştırdıktan sonra içine deterjanı ve kabartma tozunu eklemeniz gerekiyor.Eğer temizlediğiniz halının güzel kokmasını istiyorsanız tercihe bağlı olarak esans ekleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz karışımı bir sprey şişesine koyarak halınızı ıslattıktan sonra üzerine sıkmanız gerekiyor. Fırça ya da süpürgeyle halınızı temizleyerek yarım saat kadar bekleyip halınızı yıkamanız gerekiyor. Bir diğer yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler çeyrek bardak tuz, çeyrek bardak karbonat, çeyrek bardak beyaz sirke, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı, iki bardak sıcak su şeklinde. Bütün malzemeleri bir kapta karıştırarak bir sprey şişesine koyabilir ve leke olan yerlere sıkarak ovalama işlemi yapabilirsiniz. Ovalama işleminden sonra 15-20 dakika kadar bekledikten sonra halınızı iyice durulamanız gerekiyor.