YAŞAM
20 Nisan 2023 - 13:00

Halı temizliği korkulu rüyanız olmasın! Bu karışımla yıkayınca lekeden eser kalmıyor

Bayram öncesinde temizlik yapmaya başlayan insanlar halılarını nasıl temizleyebileceklerini araştırmaya devam ediyor. Korkulu lekeler için iki farklı yöntem var! Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Nisan 2023 - 13:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Halı temizliği korkulu rüyanız olmasın! Bu karışımla yıkayınca lekeden eser kalmıyor


Artık evlerde halı temizlemek giderek zorlaşıyor ancak halılarda olan lekeler çok zor çıkıyor. İnsanlar halılarını nasıl temizleyebileceğini araştırırken en etkili iki yöntem paylaşıldı! Artık evinizde kolayca halılarınızı temizleyebileceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALI TEMİZLİĞİ ARTIK ÇOK KOLAY OLACAK

Halılar yeni alınmış bile olsa bir süre sonra üstüne sürekli basılmasından kaynaklı birçok farklı leke oluşturuyor. Aynı zamanda halıların üstüne dökülüp leke yapan şeyler de çok zor çıkıyor. Ancak bunlar artık kabusunuz olmasın! Halıları temizlemenin iki farklı kolay yöntemi bulunuyor. İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; bir bardak beyaz sirke, bir bardak su, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı, bir yemek kaşığı kabartma tozu, 10-15 damla esans yağ. Sirkenizi ve suyu bir kap içine koyup karıştırdıktan sonra içine deterjanı ve kabartma tozunu eklemeniz gerekiyor. 



Halı Temizliği Bu Yöntemlerle Çok Kolay

Eğer temizlediğiniz halının güzel kokmasını istiyorsanız tercihe bağlı olarak esans ekleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz karışımı bir sprey şişesine koyarak halınızı ıslattıktan sonra üzerine sıkmanız gerekiyor. Fırça ya da süpürgeyle halınızı temizleyerek yarım saat kadar bekleyip halınızı yıkamanız gerekiyor. Bir diğer yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler çeyrek bardak tuz, çeyrek bardak karbonat, çeyrek bardak beyaz sirke, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı, iki bardak sıcak su şeklinde. Bütün malzemeleri bir kapta karıştırarak bir sprey şişesine koyabilir ve leke olan yerlere sıkarak ovalama işlemi yapabilirsiniz. Ovalama işleminden sonra 15-20 dakika kadar bekledikten sonra halınızı iyice durulamanız gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ