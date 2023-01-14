GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 11:05

Haliç köprüsünde korkunç anlar: Bir otomobile kurşun yağdırdılar! Ölümlü saldırının ortasında sıkışıp kaldılar..

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası tüm ekipler bölgeye intikal etti. Polislerin saldırıyla ilgili soruşturması devam ederken, bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nden Edirne'ye giden merkez yol tamamen trafiğe kapatıldı

GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 11:05
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Haliç köprüsünde korkunç anlar: Bir otomobile kurşun yağdırdılar! Ölümlü saldırının ortasında sıkışıp kaldılar..


Sabah 06.30 sıralarında, D-100 Haliç Köprüsü üzerinde Bademlik istikametine gitmekte olan 09 AGM 821 plakalı otomobil, ruhsatsız bir araç tarafından ara sokakta kurşunlandı.

Haliç köprüsünde silahlı saldırı

BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA DURABİLDİ



İçinde 3 kişinin olduğu 09 AGM 821 plakalı araç saldırıya uğradıktan sonra aracın içinden diğer araca silahla karşılık verildi. Saldırıya uğrayan araç korkuluğa çarparak durabildi. Meydana gelen silahlı saldırıda otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişi hayatını kaybederken, sürücünün yanında oturan bir kişi de yaralandı.

Haliç köprüsünde silahlı saldırı

Saldırıya uğrayan araç sürücüsünün araçtan inip kaçtığı belirlenirken yaralı kişinin Dr. Bakırköy. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

SALDIRIDA BULUNAN ARACI 50 METRE İLERİYE BIRAKARAK KAÇTILAR

Haliç köprüsünde silahlı saldırı

Saldırgan veya saldırganlar, yaşanan silahlı çatışmanın hemen ardından otomobillerini yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra bırakıp kaçtılar. Aracın arka ve yan camlarında kurşun delikleri vardı ve camlardan biri patlamıştı, ancak polis tarafından yapılan incelemenin sonunda rka ve ön plakaların aracın içine gizlendiği ortaya çıktı.

Haliç köprüsünde silahlı saldırı

Saldırıyı gerçekleştiren aracın plakasının 34 CUR 003 olduğu öğrenildi. Bu arada, bölgede 41 silah kovanı bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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