Haliç köprüsünde korkunç anlar: Bir otomobile kurşun yağdırdılar! Ölümlü saldırının ortasında sıkışıp kaldılar..







BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA DURABİLDİ







SALDIRIDA BULUNAN ARACI 50 METRE İLERİYE BIRAKARAK KAÇTILAR





Sabah 06.30 sıralarında, D-100 Haliç Köprüsü üzerinde Bademlik istikametine gitmekte olan 09 AGM 821 plakalı otomobil, ruhsatsız bir araç tarafından ara sokakta kurşunlandı.İçinde 3 kişinin olduğu 09 AGM 821 plakalı araç saldırıya uğradıktan sonra aracın içinden diğer araca silahla karşılık verildi. Saldırıya uğrayan araç korkuluğa çarparak durabildi. Meydana gelen silahlı saldırıda otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişi hayatını kaybederken, sürücünün yanında oturan bir kişi de yaralandı.Saldırıya uğrayan araç sürücüsünün araçtan inip kaçtığı belirlenirken yaralı kişinin Dr. Bakırköy. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.Saldırgan veya saldırganlar, yaşanan silahlı çatışmanın hemen ardından otomobillerini yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra bırakıp kaçtılar. Aracın arka ve yan camlarında kurşun delikleri vardı ve camlardan biri patlamıştı, ancak polis tarafından yapılan incelemenin sonunda rka ve ön plakaların aracın içine gizlendiği ortaya çıktı.Saldırıyı gerçekleştiren aracın plakasının 34 CUR 003 olduğu öğrenildi. Bu arada, bölgede 41 silah kovanı bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.