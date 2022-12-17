Halil Akbunar Galatasaray'a geliyor! Belçika ekibiyle prensip anlaşmasına varıldı







Halil Akbunar resmen geliyor!







Galatasaray'da ara transfer döneminde büyük hareketlilik yaşanıyor. Hücumda yerli konusunda sıkıntılar yaşayan Okan Buruk, yönetime verdiği raporda kanat ve forvet mevkisine yerli hamlesi istemişti.Buruk'un bu talebi üzerine harekete geçen Galatasaraylı kurmaylar mutlu sona ulaşmaya çok yakın.Galatasaray bir süredir peşinden koştuğu futbolcuyu sezon başında Göztepe'den transfer edememiş oyuncu ise Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya transfer olmuştu.Burada fazla forma şansı bulamayan milli sağ kanat ülkeye dönmeye sıcak bakıyor. Bu noktada genç oyuncu için harekatlarını sıklaştıran Galatasaray Yönetimi, mutlu sona ulaştı. Halil için kulübü Westerlo ile prensip anlaşmasına varıldığı ve Ocak ayında imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi.