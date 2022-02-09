Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı!

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde seyir halinde ilerlerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kıbrıslı kumarhane işletmecisi halil falyalı ağır yaralanmış şoförü Murat Demirtaş ise olay yerinden hayatını kaybetmişti.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Falyalı, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesi sonrası olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.
Başlatılan soruşturma kapsamında KKTC polisi ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucu Halil Falyalı cinayetinden sorumlu oldukları değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Falyalı, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesi sonrası olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.
Başlatılan soruşturma kapsamında KKTC polisi ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucu Halil Falyalı cinayetinden sorumlu oldukları değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.