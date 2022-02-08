GÜNDEM
08 Şubat 2022 - 22:02

Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu araca evlerinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Halil Falyalı’nın hayatını kaybettiği ifade edildi.

GÜNDEM
08 Şubat 2022 - 22:02
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Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından evinin önünde silahlı Saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda Falyalı'nın ağır yaralandığı bilgisi alınırken, Falyalı'nın aracı Çatalköy'deki evinin yakınlarında otomatik silahlarla tarandığı ifade edildi. Gerçekleşen saldırıda şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan Falyalı'nın, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.




Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Falyalı’nın saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırı sırasında Falyalı'nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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