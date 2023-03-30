SPOR
30 Mart 2023 - 13:51

Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakem Halil Umut Meler kimdir, nereli? Halil Umut Meler hakkında bilgiler

Bu hafta karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görev alacak olan Halik Umut Meler’in hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. Pek çok kişi Halil Umut Meler hangi takımlı, nereli, kaç yaşında, evli mi, hayatı? Sorularına cevap arıyor. İşte detaylar…

SPOR
30 Mart 2023 - 13:51
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Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakem Halil Umut Meler kimdir, nereli? Halil Umut Meler hakkında bilgiler


Bu hafta sonunda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde düdük çalacak olan Halil Umut Meler’in kariyeri araştırılmaya başlandı. Başarılı hakemin hangi takımlı olduğu da araştırılan bir başka konu arasında yer aldı!

 HALİL UMUT MELER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2017 senesinden bu yana FIFA kokartına sahip olan Meler, 18 Eylül 2015 senesinde 2-0 sonuçlanan Başakşehir Akhisarspor mücadelesiyle ilk defa Süper Lig’ adım attı!



halil umut meler

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinde görev alacak olan Hakem Halil Umut Meler’in Galatasaraylı olduğu söylentileri vardır.

HALİL UMUT MELER KARİYERİ

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986'da doğdu. Meler Türk futbol hakemidir.

2017'den beri FIFA rozetini takıyor. 18 Eylül 2015 senesinde 2-0 sonuçlanan Başakşehir Akhisarspor mücadelesiyle ilk defa Süper Lig’ adım attı!

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki Voyvodina ile MFK Ruzomberok maçıyla ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler 4 kez sarı kart istedi.

Ayrıca Meler, 2018 Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Finali, 2. Lig Playoff Finali ve 2019 TFF Süper Kupası'nda da düdük çalmıştı.

HAKEMLİK GÖREVİ ALDIĞI TURNUVALAR

2013- Türkiye Kupası

2013-20183. Lig

2014-2. Lig

2014-1. Lig

2015-Süper Lig

2017-Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017-Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017- UEFA Gençlik Ligi

2017- UEFA Avrupa Ligi

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