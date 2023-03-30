Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakem Halil Umut Meler kimdir, nereli? Halil Umut Meler hakkında bilgiler







HALİL UMUT MELER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?







HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

HALİL UMUT MELER KARİYERİ

HAKEMLİK GÖREVİ ALDIĞI TURNUVALAR

Bu hafta sonunda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde düdük çalacak olan Halil Umut Meler’in kariyeri araştırılmaya başlandı. Başarılı hakemin hangi takımlı olduğu da araştırılan bir başka konu arasında yer aldı!Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2017 senesinden bu yana FIFA kokartına sahip olan Meler, 18 Eylül 2015 senesinde 2-0 sonuçlanan Başakşehir Akhisarspor mücadelesiyle ilk defa Süper Lig’ adım attı!Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinde görev alacak olan Hakem Halil Umut Meler’in Galatasaraylı olduğu söylentileri vardır.Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986'da doğdu. Meler Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA rozetini takıyor. 18 Eylül 2015 senesinde 2-0 sonuçlanan Başakşehir Akhisarspor mücadelesiyle ilk defa Süper Lig’ adım attı! 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki Voyvodina ile MFK Ruzomberok maçıyla ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler 4 kez sarı kart istedi. Ayrıca Meler, 2018 Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Finali, 2. Lig Playoff Finali ve 2019 TFF Süper Kupası'nda da düdük çalmıştı.2013- Türkiye Kupası 2013-20183. Lig 2014-2. Lig 2014-1. Lig 2015-Süper Lig 2017-Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 2017-Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 2017- UEFA Gençlik Ligi 2017- UEFA Avrupa Ligi