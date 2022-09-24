Haliliye' de bozuk 3 ton et imha edildi













Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak maksadıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Zabıta ekipleri, denetimde kaçak kesim yapıldığı tespit eden ve kokmuş olduğu belirlenen sakat at ile karkas etlere el koydu. İmha edilmek üzere yaklaşık 3 ton ete el koyan ekipler, işyeri hakkında gerekli cezai işlemleri başlattı. El konulan etler ise araçlara yüklenerek, çöp merkezinde imha edildi.