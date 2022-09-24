Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak maksadıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Zabıta ekipleri, denetimde kaçak kesim yapıldığı tespit eden ve kokmuş olduğu belirlenen sakat at ile karkas etlere el koydu. İmha edilmek üzere yaklaşık 3 ton ete el koyan ekipler, işyeri hakkında gerekli cezai işlemleri başlattı. El konulan etler ise araçlara yüklenerek, çöp merkezinde imha edildi.Bekir Şeyhanlı
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 14:57
Haliliye' de bozuk 3 ton et imha edildi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, kasaplarda yürüttüğü denetimlerde kaçak kesimi yapılan ve bozuk olduğu tespit eden 3 ton ete el koydu.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 14:57
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