Halit Kıvanç’ın ismi yeni yapılacak stadyuma adı verilerek yaşatılacak

Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelere hizmet verecek olan stadyum inşaatını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi stadyuma usta spor spikeri Halit Kıvanç’ın isminin verileceğini açıkladı. 24 farklı kulübün maç ve antrenmanlarının kullanımına açılacak olan statta son hazırlıklar tamamlanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Türk halkına örnek olmuş isimlerin başında gelen Halit Kıvanç isminin ölümsüzleştirilmesi ve adının statta yaşatılmasına dair karar alındı. Bu ismin stadyuma ismi verilerek onure edilmesi düşünüldü. Hizmete girecek olan Halit Kıvanç Stadyumu’nun 5 bin kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. Fifa standartlarında olan zemin ve tesislerin olduğu komplekste detaylı çalışmaların ardından açılışın yapılması bekleniyor.

