GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 10:00

Halit Kıvanç kimdir neden öldü? Halit Kıvanç'ın cenazesi ne zaman, nerede yapılacak?

Televizyon ekranlarında birçok ilke imza atan usta gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Halit Kıvanç'ın ölüm nedeni ve cenaze törenine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 10:00
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Halit Kıvanç kimdir neden öldü? Halit Kıvanç'ın cenazesi ne zaman, nerede yapılacak?


Usta gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Pele ile ilk röportaj yapan kişi olarak bilinen ve sayısız özel habere imza atan Halit Kıvanç aramızdan ayrıldı. Halit Kıvanç’ın vefat haberinin açıklanması ardından Halit Kıvanç kimdir, cenazesi ne zaman gibi sorulara yanıt aranıyor.

Gazeteci Halit Kıvanç, Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor’u çıkaran isimdi. İngiliz basın organı BBC’de de çalışan Halit Kıvanç, aynı zamanda FIFA Dünya Kupaso’nı televizyon ekranlarında sunan ilk Türk spiker olmuştu.

Halit Kıvanç’ın cenazesi ne zaman, nerede yapılacak?



Ünlü gazetecinin vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Ümit Kıvanç, babasının cenaze töreninin 27 Ekim Perşembe günü, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içerisindeki camiden kalkacağını ünlü gazetecinin sevenlerine duyurdu.

Halit Kıvanç kimdir?

Halit Kıvanç, 1925 yılında doğmuştur. Lise eğitimini Pertevniyal Lisesi’nde okuduktan sonra lisans eğitimini . İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından 4 ay boyunca Siirt-Kozluk ilçesinde hakim olarak görev almıştır.

Daha sonra gazetecilik kariyerine başlayan Halit Kıvanç Milliyet, Tercüman, Hürriyet gibi birçok gazete ve dergide çalışmıştır. Uzun yıllar boyunca TRT’de kültür sanat, müzik ve eğlence programları sunan Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları’nda da sunuculuk yapmıştır.

1953 yılında Alp Zirek ve Halit Talayer ile beraber Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesini çıkardı. 1 yıl boyunca İngiliz haber ajansı BBC’de görev aldı. Uluslararası birçok olimpiyat ve karşılaşmada sunucu olarak görev alan Halit Kıvanç, FIFA Dünya Kupası’nı televizyon ekranlarından sunan ilk Türk spiker olarak tarihe geçmiştir.

NTV ekranlarında Pazar günleri program yapmıştır. Fenerbahçe'ye gönül vermiş sıkı bir taraftar olan Kıvanç, Fenerbahçe TV’de ‘ Efsanenin 100 yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı ‘ adlı söyleyişi programlarının da sunuculuğunu üstlenmiştir.

1955 yılından bu yana Bülbin Kıvanç ile evli olan Halit Kıvanç’ın, Ümit adında oğlu bulunuyor. Halit Kıvanç, 25 Ekim 2022 Salı günü hayatını kaybetti. Usta gazetecinin cenazesi, 27 Ekim Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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