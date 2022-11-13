Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Halit Ziya Uşaklıgil’in kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL KİMDİR? Halit Ziya Uşaklıgil, 1866 yılında İstanbul'da doğdu. Uşakizadeleler olarak bilinen bir aileden gelen Hacı Halit Efendi'nin oğludur. Okul hayatına İstanbul'da başladı. Okulda ve askeri rüştiyede okudu. 1873-1878 yılları arasında babasının işleri ters gidince dedesiyle birlikte İzmir'e gitti. Eğitimine İzmir'de devam etti. Babası zamanla iyileşti ve durumu düzeldi. Babası da İzmir'e geldi ve burada bir iş yeri açtı. Babasının yanında katip olarak çalıştı. İşi pek sevmedi ve başka işler aramaya başladı. İstanbul'da yabancı işçi olmak istedi ancak başvurusu geri dönmedi. İzmir'e döndü ve lise öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Sonra Osmanlı Bankası'na girdi. İstanbul'dan iyi bir teklif geldi ve 1893'te genel sekreter olarak İzmir'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Edebi konularda faaliyetlerini artırdı. Meşrutiyetten sonra Edebiyat Fakültesi'nde Batı Edebiyatı dersleri aldı. Bütün zamanını edebiyat ile geçirdi. Ailesi Uşak'tan İzmir'e göç etmiş bir ailedir. Varlıklı bir aile olduklarından dolayı işlerin daha da iyi olmasıyla beraber İstanbul'da şube açtılar. Edebiyat hayatına şiir ve çeviri ile başladı, 1884-1885'te Nevruz dergisini ve 1886'da Hizmet gazetesini İzmir'de çıkardı. 23 Mayıs 1945'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. HALİT ZİYA UŞAKLIGİL ESERLERİ Romanları Nemide,Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar. Hikayeleri Bir İzdivacın Tarih-i Muâşakası, Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Nâkıl (4 Cilt yerli ve yabancı öyküler), Bu Muydu?, Heyhat, Küçük Fıkralar (3 Cilt), Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Bir Şi’r-i Hayal, Sepette Bulunmuş, Bir Hikâye-i Sevda, Hepsinden Acı, Onu Beklerken, Aşka Dair, İhtiyar Dost, Kadın Pençesi, İzmir Hikâyesi.