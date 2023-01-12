Halk müzüğinin usta ismi Burhan Çaçan'dan kahreden haber! Çaçan'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu..

Halk müziğinin sevilen seslerinden birisi olan Burhan Çaçan, sevenlerini kahtetti. Henüz 62 yaşında olan Çaçan'ın evde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla herkesin kabinde taht kuran usta sanatçı Burhan Çaçaçn, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çaçan'ın ölüm haberi anat dünyasını yasa boğarken, bir çok ünlü ve siyaset dünyasından isimler Burhan Çaçan için taziye mesajlarını ilettiler.
Müzisyen Ferman Toprak, Burhan Çaçan'ın cenazesine ilişkin ilk detayları yayınladı. Acı haberin ardından Çaçan'ın Florya'daki evine giden Toprak, "Hepimizin kalbi kırıldı. Cenaze yarın Fatih Camii'nde defnedilecek. Öğlen veya öğleden sonra kaçta olacağını size haber veririm" diye konuştu.
BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?1960 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğan Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun düzenlediği amatör ses yarışmasını kazandı ve müzik dünyasına ilk adımı böylelikle atmış oldu. Daha sonra Ankara'ya oradan da İstanbul'a giden sanatçı, 1981 yılında ilk albümü "Sefa Geldin"i piyasaya sürdü.
İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli müzk albümleriyle geniş bir kitleye hitab eden Burhan Çaçan, 'Makber', 'Bebeğim Ağlıyor', 'Yetim Cemo', 'Her Yer Karanlık', 'Ayaz Geceler' ve 'Yağ Yağmur' adlı filmlerde rol aldı. Burhan Çaçan, evli ve iki çocuk babasıdır.