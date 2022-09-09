YAŞAM
09 Eylül 2022 - 16:59

Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada

Şanlıurfa'da otobüse ücretsiz kart basıp binen yolcu ile kartını görmek isteyen şoför arasında yaşanan tartışma diğer yolcuların da araya girmesiyle kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcu tarafından mobil cihaz ile kaydedildi.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 16:59
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Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada

Şanlıurfa'da halk otobüsü şoförü Müslüm İ., aracına ücretsiz binen yolcunun kullandığı kartı görmek isteyince tartışma çıktı. Müslüm İ., kartını göstermeyen yolcudan inmesini istedi. Ancak yolcu, kendisinin de 2 halk otobüsünün bulunduğunu belirtip tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra tartışmaya yolcular da dahil oldu. Tartışmanın büyüyerek kısa süreli kavgaya dönüşmesi üzerine araçta bulunan diğer yolcular, kapıların açılmasını istedi. Tartışma, yolcunun araçtan indirilmesiyle son buldu. Yaşanan anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.

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