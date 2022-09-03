Halk TV ile anlaşan İsmail Küçükkaya'nın sunacağı programın adı netleşti!

Halk TV, gazeteci İsmail Küçükkaya ile anlaşmaya vartdıktan sonra sunacağı programın çalışmalarını tamamladı. Hafta içi hergün 08:00-11:00 saatleri arasında yayınlanacak olan programın detaylarını sosyal medya hesaplarından bir tanıtım videosuyla paylaştı.
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV ekranlarında hafta içi hergün yayınlayacağı programın adına kanal yönetimi ile karar verdi. Halk TV'nin sosyal medua hesabı üzerinden yayınladığı tanıtım videosunda ise programın adının “İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah” olacağını duyurdu. Diğer taraftan; İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'de sunuculuğunu yaptığı programın başına ise hafta sonları Çalar Saat sunuculuğu yapan İlker Karagöz'ün oturduğu öğrenildi.