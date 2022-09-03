MEDYA
03 Eylül 2022 - 16:46

Halk TV ile anlaşan İsmail Küçükkaya'nın sunacağı programın adı netleşti!

FOX Tv ekranlarından yayınlanan 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programının sunucusu İsmail Küçükkaya, abi bir kararla FOX TV'den ayrılıp Halk TV'ye geçmişti. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunacağı programının isminin netleştiği öğrenildi.

MEDYA
03 Eylül 2022 - 16:46
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Halk TV ile anlaşan İsmail Küçükkaya'nın sunacağı programın adı netleşti!


Halk TV, gazeteci İsmail Küçükkaya ile anlaşmaya vartdıktan sonra sunacağı programın çalışmalarını tamamladı. Hafta içi hergün 08:00-11:00 saatleri arasında yayınlanacak olan programın detaylarını sosyal medya hesaplarından bir tanıtım videosuyla paylaştı.

İsmail Küçükkaya



Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV ekranlarında hafta içi hergün yayınlayacağı programın adına kanal yönetimi ile karar verdi. Halk TV'nin sosyal medua hesabı üzerinden yayınladığı tanıtım videosunda ise programın adının “İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah” olacağını duyurdu.

Diğer taraftan; İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'de sunuculuğunu yaptığı programın başına ise hafta sonları Çalar Saat sunuculuğu yapan İlker Karagöz'ün oturduğu öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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