Halk TV'nin demirbaşı İsmail Saymaz'dan flaş karar! O kanala transfer oldu: Nedeni ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşık 20 aydır program yaptığı Halk TV'den ayrıldığını duyurdu. Saymaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Bu ayrılık haberinin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık, Saymaz'ın Sözcü TV'ye transfer olduğunu açıkladı.
Halk TV tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Saymaz'ın kanalla yollarını ayırma kararının kendi isteğiyle olduğu belirtildi. Ayrıca, Saymaz'ın Halk TV'de yaptığı programın yeni sunucusunun ise gazeteci Onur Öncü olduğu açıklandı. İsmail Saymaz, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olarak biliniyor. Gazetecilik kariyeri boyunca birçok önemli haber ve olayın takipçisi olmuş ve birçok ödül kazanmıştır. Ayrılık kararının ardından hayranları, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında Saymaz'a destek mesajları göndererek, çalışmalarının devamını diledi. Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, uzun süredir program yaptığı Halk TV kanalından ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Saymaz'ın ayrılığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, gazeteci Candaş Tolga Işık, Saymaz'ın Sözcü TV'ye transfer olduğunu açıkladı.
Saymaz, meslek hayatı boyunca birçok önemli habere imza atmış ve halkın sesi olmuştur. Ayrılık kararının gerekçesi hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, Saymaz'ın mesleki kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği düşünülüyor. Halk TV'de yaptığı programlarla izleyicilerin beğenisini kazanan Saymaz'ın, Sözcü TV'de de başarılı işlere imza atacağına inanılıyor. Saymaz'ın ayrılığı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Halk TV'den ayrıldığına dair duyurunun ardından, takipçileri ve meslektaşları tarafından Saymaz'a teşekkür mesajları yağdı. İsmail Saymaz, gazetecilik hayatına Sözcü TV'de devam edecek ve yine önemli haberlere imza atmaya devam edecektir. Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'den ayrılığına ilişkin haberler, üçüncü kişi anlatımıyla aktarılmaya devam ediyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Saymaz'ın yeni adresini duyurarak, "Size bir medya haberi vereyim: İsmail Saymaz Sözcü'ye transfer oldu!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Halk TV yönetiminden de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Saymaz'ın geçerli sözleşmelerine rağmen başka bir grupla anlaştığı belirtilerek, kurumla olan bağını kopararak bir başka yayın kuruluşuna geçmeyi tercih ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Halk TV ailesi olarak İsmail Saymaz'a yeni kurumunda başarılar dilerken yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz" denildi.
Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz'ın, Ağustos ayına kadar geçerli olan sözleşmesine rağmen, bir başka grupla anlaşarak dün itibariyle Halk TV Ailesi'nden ayrılmak istediği tarafına bildirildiği belirtilen açıklamada, Saymaz'ın sözleşmesinin bitimine 4 ay olmasına rağmen ayrılık kararı aldığına dikkat çekildi. Ayrıca Halk TV'nin, Saymaz'a sözleşmesinin hatırlatılarak Ağustos ayında ayrılabileceği teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği aktarıldı. Seçim sonrasında ayrılması talep edilen Saymaz'ın, görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için Halk TV'den ayrılmakta ısrar ettiği belirtildi. Halk TV yönetimi, bu tutumunun profesyonelce ve etik olmadığını ifade ederken, Halk TV'nin yoluna kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.