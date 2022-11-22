EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 07:42

Halkbank 7000, Ziraat Bankası 13.000, Vakıfbank 15.000 TL dağıtıyor! Mutlaka şansınızı deneyin

Kamu bankaları sınırları zorladı. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank nakit para dağıtmaya başladı. İşte detaylar...

EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 07:42
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Halkbank 7000, Ziraat Bankası 13.000, Vakıfbank 15.000 TL dağıtıyor! Mutlaka şansınızı deneyin


Vatandaşların her geçen gün artan ekonomik zorlukları beraberinde kredi çekme oranlarındaki artışı getiriyor. Maaşı yetmeyen, ay sonunu zor getiren ya da borçlarını kapatmak isteyen kişilerin nakit para arayışı devam ediyor. Etrafından borç almak istemeyen kişiler bankaların ihtiyaç kredisi paketlerine yöneliyor. Özellikle kamu bankalarının müşterileri uygun faiz oranlarıyla kredi çekmek için soluğu banka şubelerinde alıyor.

Acil paraya ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi imkanı sağlıyor. Vatandaşın cebini az da olsa rahatlatacak tutarlarda verilen kredilerin geri ödemesi de birçok özel bankaya göre daha kolay oluyor. Ayrıca müşterinin maaş müşterisi, emekli müşterisi ya da farklı bir kriteri karşılayan müşterisi olması halinde daha uygun faiz oranlarının uygulanması da söz konusu olabiliyor.

Vakıfbank 15 bin TL kredi veriyor



Paraya ihtiyacı olanlar için kamu bankaları farklı oranlarda ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Buna göre Vakıfbank 15 bin TL kredi imkanı veriyor. Bu kredi için faiz oranı yüzde 1,91 olarak açıklandı. Ödeme tablosu ise şu şekilde olmaktadır.

Kredi tutarı: 15.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: yüzde 1,91

Aylık taksit tutarı: 635,74 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 22 bin 526 lira

Ziraat Bankası’ndan 13.000 TL ihtiyaç kredisi

Ziraat Bankası’da nakde ihtiyacı olanlar için kolları sıvadı. Banka farklı tutarlarda kredi sunuyor. 13 bin TL kredi için faiz oranı yüzde 1,79 olarak belirlendi. Bu kredi için aylık cebinizden çıkacak tutar 529 lira 72 kuruş olmaktadır.

Kredi tutarı: 13.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: yüzde 1,79

Aylık taksit tutarı: 529,72 TL

Halkbank 7 bin TL ihtiyaç kredisi

Müşterilerine kredi veren bir diğer banka ise Halkbank. Halkbank müşterileri 7 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak istediklerinde 36 ay vade imkanı ile aylık 290 lira 87 kuruş taksit ödüyor. Bankanın ihtiyaç kredileri için belirlediği oran yüzde 1,89 olarak açıklandı. 36 aylık vadenin sonunda ise ceplerinden çıkacak toplam tutar 10 bin 471 lira 32 kuruş olmaktadır.

Kredi tutarı: 7.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 1,89

Aylık taksit: 290,87 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 10.471,32 TL

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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