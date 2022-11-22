Halkbank 7000, Ziraat Bankası 13.000, Vakıfbank 15.000 TL dağıtıyor! Mutlaka şansınızı deneyin

Vatandaşların her geçen gün artan ekonomik zorlukları beraberinde kredi çekme oranlarındaki artışı getiriyor. Maaşı yetmeyen, ay sonunu zor getiren ya da borçlarını kapatmak isteyen kişilerin nakit para arayışı devam ediyor. Etrafından borç almak istemeyen kişiler bankaların ihtiyaç kredisi paketlerine yöneliyor. Özellikle kamu bankalarının müşterileri uygun faiz oranlarıyla kredi çekmek için soluğu banka şubelerinde alıyor. Acil paraya ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi imkanı sağlıyor. Vatandaşın cebini az da olsa rahatlatacak tutarlarda verilen kredilerin geri ödemesi de birçok özel bankaya göre daha kolay oluyor. Ayrıca müşterinin maaş müşterisi, emekli müşterisi ya da farklı bir kriteri karşılayan müşterisi olması halinde daha uygun faiz oranlarının uygulanması da söz konusu olabiliyor.
Vakıfbank 15 bin TL kredi veriyor
Paraya ihtiyacı olanlar için kamu bankaları farklı oranlarda ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Buna göre Vakıfbank 15 bin TL kredi imkanı veriyor. Bu kredi için faiz oranı yüzde 1,91 olarak açıklandı. Ödeme tablosu ise şu şekilde olmaktadır. Kredi tutarı: 15.000 TL Vade: 36 ay Faiz oranı: yüzde 1,91 Aylık taksit tutarı: 635,74 TL Toplam geri ödeme tutarı: 22 bin 526 lira